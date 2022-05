La Inspecció de Treball ha enviat 83.600 cartes a empreses on té sospites que hi pot haver contractes temporals o fixos discontinus en frau. La «policia laboral» ha iniciat així una campanya específica per vetllar pel correcte compliment de les noves normes de contractació derivades de la reforma laboral pactada amb patronal i sindicats. Una de les figures estrella d’aquesta, el contracte fix discontinu, ha experimentat en els dos últims mesos un especial increment, fruit de la desaparició d’altres, com el d’obra i servei. I des del departament liderat per Yolanda Díaz tenen indicis que no totes les companyies que n’han firmat un ho estan implementant de manera correcta.

L’enviament massiu de cartes des d’Inspecció de Treball a empreses per alertar-les d’una potencial actuació és una pràctica habitual en els últims anys de la «policia laboral».