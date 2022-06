La producció industrial a Catalunya durant el mes d'abril va caure un 2,2% en comparació al mateix període de l'exercici anterior, segons les dades provisionals publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Al conjunt de l'Estat, la producció industrial va caure un 0,4% en termes interanuals, però va pujar un 2,1% respecte del març. La davallada de la producció es deu a una reducció de la fabricació de béns d'equip (-1,6%) i de béns intermedis (-3,7%). Per altra banda, en termes interanuals els béns de consum van experimentar un creixement de l'1,8% i el sector energètic del 3,9%.

Dins el sector de béns de consum, a Catalunya registren creixement els béns de consum durador (+0,3%). Pel que fa als béns de consum no durador, la seva producció es va incrementar un 0,7% en termes interanuals. Es tracta de l'únic sector que presenta un creixement en comparació amb el mateix període de l'any anterior.

Al conjunt de l'Estat, per comunitats autònomes els majors increments es van donar a les Illes Balears (+22,2%) i Extremadura (+21,5%). Catalunya es presenta com una de les vuit comunitats on la producció industrial va disminuir a l'abril, amb els mateixos nivells que el País Basc (-2,2%). Per sota apareixen el País Valencià (-3%), Múrcia (-3,5%), Navarra (-3,8%), Astúries (-4,3%) i Galícia (-8%).