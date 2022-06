El grup El Corte Inglés va elevar un 22% la facturació en l’exercici fiscal 2021 fins els 12.508 milions d’euros. El benefici net es va quedar en 120 milions d’euros, davant de les pèrdues històriques de 2.945 milions del 2020. L’evolució positiva del negoci per la recuperació del turisme i la relaxació de mesures contra la covid va permetre impulsar el benefici brut d’explotació fins als 804 milions, amb un gran protagonisme del tèxtil, que va créixer un 49%.

Són moments de transició per al grup, que pugna per rendibilitzar la implantació geogràfica privilegiada de les botigues amb una estratègia omnicanal que s’adapti al creixement de les vendes on line. El Corte Inglés va destacar en la comunicació de resultats la millora de la seva estructura financera, que ha situat el deute en els nivells més baixos dels últims 15 anys. El primer trimestre del 2022, El Corte Inglés ja ha aconseguit les xifres del 2019.