Nou revés judicial per a Ryanair. L’Audiència Nacional ha condemnat l’aerolínia de baix cost per vulnerar els drets de llibertat sindical dels sindicats USO i Sitcpla i el dret de vaga dels treballadors que van participar en les aturades convocats els dies 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de setembre del 2019.

Els auxiliars de vol de Ryanair van convocar deu dies de vaga a finals de l’estiu de fa dos anys davant les amenaces de tancament de les bases a les illes Canàries –Tenerife i Las Palmas de Gran Canària està previst el seu tancament el 8 de gener–, i la possibilitat de tancament de la base de l’aeroport de Girona, així com l’advertència que hi haurà més d’un centenar d’acomiadaments. Els sindicats van sol·licitar a l’empresa la relació de vols protegits per serveis mínims, així com el nombre de tripulants en servei d’imaginàries (guàrdies) a les bases durant la convocatòria de vaga.

No obstant, Ryanair no va remetre l’esmentada informació, sinó que va realitzar una enquesta prèvia a través de correu electrònic per conèixer que treballadors anaven a secundar o no la vaga. A més, segons van defensar llavors els sindicats, la companyia va assignar guàrdies sense especificar el servei mínim que haurien de cobrir, ja que s’assignaven als treballadors la totalitat dels vols declarats com protegits, fossin o no de la seva base.

En la seva sentència, l’Audiència Nacional assenyala que «s’aprecia que totes aquestes mesures van orientades a incidir a l’exercici del dret per part de l’empresari amenaçant amb pèrdues salarials indegudes, hiperprotegint l’accés al treball i no participació en la vaga i promocionant l’esquirolatge». A més, recorda a l’aerolínia que el dret de vaga «no només suposa per al treballador el dret a la suspensió de la seva obligació de treballar, sinó que imposa a l’empresari limitacions en el seu directiu i organitzatiu que es veu legítimament constret o per l’afectació que li causa la vaga en un doble vessant: perjudici al procés productiu i interdicció de les decisions que poguessin suposar una intromissió en l’exercici de la vaga».

El tribunal condemna Ryanair a indemnitzar cada sindicat amb 30.000 euros i a reposar als treballadors que van participar en la vaga de setembre del 2019 la bonificació de productivitat mensual per import de 150 euros mensuals, del qual només es deduirà la quantitat 5 euros per cada dia de participació en l’esmentada vaga.