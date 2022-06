L’enigma s’ha resolt. El consell d’administració de GSMA ha designat Barcelona com a seu del Mobile World Congress (MWC) fins el 2030. El contracte actual entre els organitzadors del principal congrés mundial en l’àmbit de la tecnologia i la telefonia mòbil i la capital catalana expirava el 2024 i s’ha optat per renovar-ho sis anys més, per la qual cosa queden assegurades les vuit properes edicions.

La notícia va ser rebuda ahir amb eufòria tant per part de GSMA, l’entitat organitzadora, com pels integrants de l’anomenat Host City Parties (Generalitat, Ajuntament de Barcelona, Ministeri d’Economia, Turisme de Barcelona i Fira de Barcelona). Tots ells van destacar la importància de la renovació del contracte com a prova de l’aposta dels organitzadors del Mobile per la capital de Catalunya i van destacar l’impacte de la decisió en el creixement del sector. Un dels primers que va reaccionar va ser el primer tinent d’alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni: «Molt bona notícia per a la ciutat i per a l’aposta de l’Ajuntament de Barcelona per l’economia digital i el talent per transformar la ciutat», va dir a través d’un tuit. També es va felicitar per la notícia el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, que va afirmar a Twitter que «malgrat les campanyes, la realitat és tossuda. Catalunya és un hub digital i tecnològic i per aquest motiu el Mobile es queda fins al 2030». El president de Fira de Barcelona, Pau Relat, va manifestar que és «una notícia excel·lent» per a la ciutat i les institucions.

L’edició d’aquest 2022, celebrada al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l’Hospitalet de Llobregat, va reunir més de 60.000 visitants, amb la vista posada en la celebració del 2023, per acostar-se als 100.000 assistents del 2019, abans de la pandèmia. Va ser la primera edició en les dates habituals després de la cancel·lació de la mostra del 2020, als inicis de la pandèmia, i la del 2021, celebrada de forma més limitada l’estiu passat.

La decisió d’allargar la presència a Barcelona es va prendre en la reunió del consell d’administració de GSMA a Kuala Lumpur. El MWC se celebra a la capital catalana des del 2006 i la prolongació actual respon a un acord amb l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, el Ministeri d’Economia i Transformació Digital, la Fira de Barcelona i Turisme de Barcelona. El 2011, Barcelona va guanyar la primera extensió de l’acord (fins al 2018) i també va rebre el títol de «Capital mundial mòbil», després de superar la competència de 30 ciutats, incloses Milà, Munic i París. Aquesta associació es va renovar posteriorment fins el 2023, i es va afegir un altre any a l’acord (2024) quan es va cancel·lar l’edició del 2020.

«Ecosistema complet»

En un comunicat, el conseller delegat de GSMA, John Hoffman, va qualificar ahir el paper de Barcelona com una mica més que la ciutat amfitriona del MWC. «No només hem fet créixer l’esdeveniment des que ens vam traslladar a Barcelona, sinó que l’ hem desenvolupat per incloure un ecosistema complet», va afirmar Hoffman.