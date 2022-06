La gasolina ha baixat lleugerament en l'última setmana fins a 1,928 euros el litre, mentre que el gasoil ha superat, de nou, el seu màxim històric després de registrar un preu mitjà d'1,9 euros, sempre aplicant a aquestes quantitats el descompte de 20 cèntims per litre aprovat pel Govern.

Segons les dades difoses aquest dijous pel Butlletí Petrolier de la Unió Europea, que recull el preu mitjà registrat en més de 1.400 estacions de servei espanyoles entre el 21 i el 27 de juny, els valors dels dos carburants superarien els 2 euros el litre de no aplicar-se la bonificació pública.

Tenint en compte aquests preus, el cost de la gasolina ha caigut un 0,67% després de nou setmanes a l'alça, mentre que el gasoil és un 1,28% més car després de pujar per quarta setmana consecutiva, amb el que se situa per sobre del seu anterior màxim, 1,876 euros, marcat fa set dies.

Si no s'apliqués el descompte obligatori establert pel Govern, la gasolina superaria per quarta vegada en la història els 2 euros el litre, fins als 2,128 euros, mentre que el gasoil el faria per tercera vegada, avançant fins als 2,1 euros.

Darrere d'aquestes pujades es troba, principalment, l'encariment del petroli en plena crisi energètica, agreujada per les tensions geopolítiques amb Rússia -important exportador d'aquest combustible- a compte de la invasió d'Ucraïna.

Una conseqüència directa d'aquest panorama s'aprecia en l'indicador avançat de la inflació, que ha continuat la seva escalada al juny amb una taxa anual del 10,2%, el nivell més alt en 37 anys, a causa de l'encariment, entre altres, dels carburants.

Per a esmorteir l'impacte que la pujada dels preus de la gasolina i el gasoil està tenint en la ciutadania, el Govern va prorrogar dissabte passat, en un Consell de Ministres extraordinari, la bonificació de 20 cèntims per litre fins a finals d'any.

Fins a 30 euros més car

L'escalada de tots dos carburants ha provocat que el preu de la gasolina hagi augmentat gairebé un 30,4% des del gener passat, enfront del 41% que s'ha encarit el gasoil.

Amb els preus actuals, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres amb gasolina aconsegueix actualment els 106,4 euros, mentre que amb gasoil se situa en 104,5 euros.

Això suposa pagar prop de 25 euros més que a l'inici de l'any en el cas del primer carburant, i 30 euros més en el segon.

No obstant això, amb la bonificació del Govern, els consumidors s'estalvien uns 11 euros en omplir un dipòsit d'aquest tipus.

Malgrat els valors històricament elevats, el preu dels dos carburants a Espanya -una vegada aplicat el descompte- es manté per sota de la mitjana de la Unió Europea, que, segons l'estadística, ronda els 2,016 euros el litre per a la gasolina, i els 2,036 euros el gasoil.

Uns nivells que s'incrementen si només es pren en consideració la zona de l'euro, on la gasolina es paga de mitjana a 2,071 euros el litre, més barata, això sí, que el gasoil, en 2,087 euros.