La fortuna d’Elon Musk es va reduir en gairebé 62.000 milions de dòlars. Jeff Bezos té prop de 63.000 milions de dòlars menys. El patrimoni de Mark Zuckerberg va disminuir a més de la meitat.

En total, les 500 persones més riques del món van perdre 1,4 bilions de dòlars el primer semestre del 2022, un vertiginós descens que marca la caiguda semestral més gran per a la classe multimilionària mundial.

És un gir brusc respecte als dos anys anteriors, quan les fortunes dels ultrarics van augmentar gràcies a les mesures d’estímul sense precedents implementades per Governs i bancs centrals per fer front a la pandèmia de covid-19, cosa que va elevar el valor de tot, des de les empreses tecnològiques fins a les criptomonedes.

Ara que els responsables de les polítiques pugen les taxes d’interès per combatre l’elevada inflació, algunes de les accions més cares —i els multimilionaris que en tenen— estan perdent terreny ràpidament. Tesla Inc. va tenir el pitjor trimestre de la seva història en els tres mesos fins al juny, mentre que Amazon.com Inc. va patir la caiguda més gran des de l’esclat de la bombolla puntcom.

Tot i que les pèrdues s’acumulen per a les persones més riques del món, només representen un modest avenç cap a la reducció de la desigualtat de la riquesa. Musk, cofundador de Tesla, continua tenint la fortuna més gran del planeta, amb 208.500 milions de dòlars, mentre que Bezos, el propietari d’Amazon, ocupa el segon lloc amb un patrimoni net de 129.600 milions, segons l’índex de multimilionaris de Bloomberg.

Bernard Arnault, la persona més rica de França, ocupa el tercer lloc amb 128.700 milions de dòlars, seguit de Bill Gates amb 114.800 milions, segons l’índex de Bloomberg. Són les úniques quatre persones les fortunes de les quals excedeixen els 100.000 milions. A principis d’any, 10 persones a tot el món superaven aquesta quantitat, inclòs Zuckerberg, que ara s’ubica al lloc 17 de la llista amb 60.000 milions.

Impuls contrari

Tot i això, la classe dels multimilionaris ha acumulat tanta riquesa els últims anys que no només la gran majoria pot suportar el pitjor primer semestre des del 1970 per a l’índex S&P 500, sinó que probablement estan buscant gangues, va dir Thorne Perkin, president de Papamarkou Wellner Asset Management.

«Sovint, la seva mentalitat és una mica més contrària», va assenyalar Perkin. «Molts dels nostres clients busquen oportunitats quan hi ha problemes als carrers».

Això va ser el que va passar el primer semestre de l’any en alguns dels racons més afligits dels mercats financers mundials.

Vladímir Potanin, l’home més ric de Rússia, amb una fortuna de 35.200 milions de dòlars, va adquirir la totalitat de la posició de Société Générale SA a Rosbank PJSC a principis d’aquest any, enmig de les conseqüències de la invasió d’Ucraïna per part de Vladímir Putin. També va comprar la participació del magnat rus Oleg Tinkov en un banc digital per una fracció del que valia.

Sam Bankman-Fried, director executiu de la borsa de criptomonedes FTX, va comprar una participació del 7,6% a Robinhood Markets Inc. a principis de maig, després que el preu de les accions de l’aplicació de corretatge caigués un 77% des de la seva esperada oferta pública inicial el juliol passat. El multimilionari de 30 anys també ha estat prestador d’últim recurs per a algunes empreses de criptomonedes amb problemes.

La compra més destacada de totes va ser la de Musk, que va arribar a un acord de 44.000 milions per comprar Twitter Inc. Va oferir pagar 54,20 per acció; les accions de l’empresa de xarxes socials van tancar dijous a 37,39.

L’home més ric del món va dir el mes passat en una entrevista amb l’editor en cap de Bloomberg News, John Micklethwait, que hi ha «alguns assumptes sense resoldre» abans que es pugui completar la transacció.

«Hi ha un límit a què puc dir públicament», va assenyalar. «És un assumpte una mica delicat», va dir.