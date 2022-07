La confiança empresarial, la que fa referència a les expectatives que tenen els empresaris sobre la situació econòmica dels seus negoci i del país, ha pujat un 11,6% a les comarques gironines durant el tercer trimestre d’aquest any respecte al segon trimestre segons indiquen les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) en relació amb l’índex de confiança de la demarcació cameral de la província.

Aquesta pujada és la més gran al territori des del quart trimestre de 2020, que va ser de 13,1%. Tanmateix, en aquella ocasió no va ser la més alta del total de Cambres catalanes, com ha passat en aquesta ocasió. L’ascens d’aquest tercer trimestre contrasta amb el descens registrat en el segon (-1,6%). També representa una versió més optimista (+4,5%) que en el mateix període de l’any passat, en una època encara marcada per l’impacte de la pandèmia.

Les Cambres de Girona, així, arriben a un índex total de 142,1, sent les segones de Catalunya per darrere Lleida (147,1). En el conjunt del territori català la confiança empresarial mostra una pujada del 6,5% respecte al trimestre anterior. L’Idescat exposa que tots els sectors milloren la confiança respecte a les dades anteriors. De fet, en el segon trimestre, només hostaleria i transport va registrar una millora de la confiança (+4,9%). Aquest sector ha estat el que més ha tornat a créixer en el tercer trimestre (15,9%), seguit pel comerç (+7,1%), la construcció (+4,1%) i la indústria (+4%). Mentrestant, la resta serveis també puja (+5,5%). Pel que fa al tipus d’establiment, el de menys de 10 assalariats són els que pugen més en aquest tercer trimestre (+8,3%). En canvi, l’augment més significatiu en termes interanuals és en aquells establiments amb 1.000 o més assalariats (+11,3%).

En el conjunt de l’Estat Espanyol, i després de dos trimestres consecutius registrant un descens, la confiança empresarial ha crescut un 7,5%. Igual que passa amb el territori català, el sector que més puja és el de l’hostaleria i transport (+12,9%), seguit pel comerç (7,4%) i la indústria (7,3%). La diferència amb Catalunya és troba en la pujada segons la grandària de l’establiment. En aquest cas, on creix més en termes trimestrals és en les companyies entre 10 i 49 assalariats (+8,9%). Comparat amb l’any passat pugen més les d’entre 50 i 199 assalariats (+2,6%).