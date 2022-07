El Corte Inglés recupera el nivell de vendes d’abans de la pandèmia

El Corte Inglés deixa enrere el pitjor de la pandèmia. El grup de grans magatzems va celebrar ahir la junta d’accionistes i la presidenta, Marta Álvarez, va avançar que la cadena ha superat en els quatre primers mesos (de març a juny) de l’exercici 2022 les vendes i els resultats del mateix període del 2019, abans de l’expansió del coronavirus. «És la confirmació que anem pel camí correcte, que estem aconseguint els nostres objectius. Que estem construint El Corte Inglés del futur», va celebrar la presidenta del grup.

A la junta hi va assistir, per primera vegada i en qualitat de conseller, Ignacio Garralda, president de Grupo Mutua. L’acord entre les dues companyies, que es va fer efectiu el maig passat, va suposar la incorporació de l’asseguradora a l’accionariat d’El Corte Inglés amb el 8% del capital, i l’adquisició del 51% d’Assegurances El Corte Inglés per part de Mutua.

La reunió va tenir lloc a més sota la nova estructura de gestió, que va suposar la constitució d’una comissió executiva delegada, presidida per Marta Álvarez, després de la sortida de l’exconseller delegat Víctor del Pozo, a finals de març i després de l’anunci de recompra del grup de la meitat de la participació accionarial a Primefin.

La junta d’accionistes va donar llum verda a un dividend de 75 milions i va tornar així als nivells prepandèmia. El benefici net va ser de 120 milions.