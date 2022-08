El passat mes de maig, la compravenda d’habitatges va arribar a la xifra més alta des de l’any 2007, amb un total de 1.421 operacions. Històricament, entre maig i juny hi ha un descens en les transaccions. Aquest any, no ha estat una excepció i la xifra, al juny, s’ha situat en 1.243, però això no ha impedit que el creixement interanual continuï a l’alça, amb un 40,7%. Caldrà veure quin és també el nombre d’operacions del juliol, ja que les estadístiques indiquen que de juny a juliol sempre hi ha una pujada.

Del total de 1.243 compravendes d’habitatge durant el juny, la gran majoria, com ja és habitual, van ser habitatges de segona mà (1.063), mentre que la resta van ser d’obra nova (180). Del total, 1.206 van ser d’habitatge lliure i 37 de protegit. Amb l’increment del 40,7% en l’últim any, les comarques gironines lideren la pujada a Catalunya, superant, de llarg, la mitjana, que és del 17,8%. L’única província que es fa una mica a prop és Lleida, que creix un 34,3%, mentre que Tarragona i Barcelona estan per sota d’aquest percentatge. Per altra banda, Girona també supera la mitjana espanyola, que se situa en un increment del 18,8%. En el que portem d’aquest any, s’han fet 7.415 transaccions d’habitatges a Girona, el que significa també una pujada de gairebé un 30% respecte als sis mesos del 2021, quan se’n van fer 5.708. D’aquesta manera, és la xifra més alta en els últims 15 anys, només superada per la marcada l’any 2007. En aquella ocasió es van fer 9.980 operacions. Després, amb l’escalat de la bombolla immobiliària el 2008, els nombres van començar a baixar.