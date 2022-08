La llei d’habitatge –tan àrduament negociada– és «imprescindible» per al Govern de coalició. Tant que la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, va assegurar al febrer que la norma es tramitaria d’urgència en el Congrés. Però aquestes presses, aquesta «urgència», semblen no ser per a tant. El text de la llei està bloquejat des de fa gairebé quatre mesos a la Cambra baixa a l’espera que la Comissió de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, presidida pels socialistes, reactivi els treballs. El compromís de l’Executiu que la llei estigui aprovada abans que acabi l’any s’alça com un objectiu difícil de complir.

Els retards entorn d’aquesta norma han estat a l’ordre del dia des de la seva concepció. Va ser el 26 d’octubre del 2020, al caure de les 22.00 hores de la nit, quan el PSOE i Unides Podem van acordar legislar el preu dels lloguers. El pacte va ser fruit d’una tensa negociació que va permetre salvar el primer pas dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021, l’entesa entre els propis socis. 648 dies han passat des d’aleshores i, de segur, se’n compliran dos d’aquell dia sense que el text estigui aprovat. «És una llei rigorosa, sòlida, compacta i transversal, que blinda la condició social que ha de tenir l’habitatge», va asseverar Rodríguez l’1 de febrer passat, quan el Consell de Ministres va aprovar el projecte de llei i el va remetre al Congrés. La intenció inicial era que aquest pas s’hagués produït abans que acabés el 2021. La seva arrencada a la Cambra baixa també va ser complexa. Fins a l’últim minut va perillar la seva acceptació a tràmit que, finalment, va sortir gràcies al ‘sí’ del PSOE, Unides Podem, ERC, EH Bildu i altres grups minoritaris. Centenars d’esmenes Una vegada en marxa la maquinària parlamentària, es va obrir el termini per presentar esmenes a la norma. La Mesa de la Comissió de Transports va ampliar fins i tot en nou ocasions aquest període, en total dos mesos que han servit per obtenir més de 850 esmenes. El següent pas és la convocatòria d’una ponència, en un termini de 15 dies, que redacti un informe. Tanmateix, novament, s’han produït pròrrogues i la norma fa gairebé 4 mesos que està a l’espera que es reactivin els treballs. El problema, segons apunten fonts parlamentàries, resideixen en la incapacitat dels partits –inclosos els dos que formen el Govern– per arribar a una entesa que permeti una majoria absoluta al seu pas pel ple del Congrés.