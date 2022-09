L’aposta de Yolanda Díaz per aconseguir que les grans distribuïdores d’aliments ofereixin una sèrie de productes de primera necessitat a preus assequibles davant de la inflació actual comença a agafar forma. La vicepresidenta segona es reunirà avui amb Carrefour per abordar aquesta proposta de limitar el preu en uns 20 o 30 aliments que permetin configurar una llista de la compra bàsica i equilibrada. La líder d’Unides Podem va explicar ahir que la trobada es produeix de manera urgent i a petició de la distribuïdora francesa, que ja ha acceptat el guant de Díaz i ha llançat una cistella de 30 productes bàsics a 30 euros. A més, la ministra de Treball mantindrà una altra reunió dilluns que ve amb totes les empreses del sector i també amb les associacions de consumidors.

«No he parlat mai de topalls unilaterals, he parlat d’acords», va destacar Díaz diverses vegades per deixar clar que l’executiu no s’ha plantejat en cap moment dur a terme iniciatives legislatives per fixar el preu dels aliments. Segons va explicar en una roda de premsa, es tracta d’aconseguir un pacte amb les distribuïdores per topar el preu de determinats productes que des de la venda per part dels productors fins a l’arribada als consumidors finals s’encareixen entre un 500% i un 800%. En definitiva, que facin ofertes als ciutadans.

«Mesures àgils i efectives»

Tot seguit, va assegurar que Carrefour s’ha avançat a la proposta d’una reunió per tractar aquest assumpte i ha sol·licitat una cita urgent que tindrà lloc avui. Ahir, el director executiu de Carrefour Espanya, Alexandre de Palmas, va admetre que la «situació actual requereix mesures àgils i efectives». En aquest sentit, la distribuïdora gal·la ha llançat una cistella de 30 productes bàsics a 30 euros que estarà disponible des del 12 de setembre i fins al 8 de gener en tota la seva xarxa d’hipermercats.

Justament, Carrefour va participar ja en una iniciativa similar a França a la qual es refereix sovint Díaz com a exemple a seguir. Així, la vicepresidenta va assenyalar que assolir aquest tipus d’acords és «completament legal» i que «ha funcionat» al país veí durant el mandat de Nicolas Sarkozy. Davant la reunió de dilluns que ve, Díaz agrairà la predisposició de les empreses espanyoles: «Estaran a l’altura de les circumstàncies». «Tothom sap que estem davant d’una situació excepcional i que el model francès és raonable», va explicar la vicepresidenta.

Tot i això, Díaz no va voler pronunciar-se sobre quins mecanismes plantejarà a les empreses distribuïdores i va assegurar que esperarà a veure com es desenvolupen les converses. La iniciativa, de moment, ha estat rebuda amb una certa passivitat per la part socialista de l’executiu. La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, es va limitar a assenyalar que fixar els preus per llei seria il·legal, però va assegurar que no són les intencions de Díaz. El responsable d’Agricultura i, per tant, d’aquest sector, Luis Planas, s’ha mantingut en silenci en els darrers dies.