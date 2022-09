La recuperació del turisme, especialment estranger, després de dos estius amb restriccions derivades de la pandèmia ha estat un fet aquest estiu a les comarques gironines. S’ha notat en l’ocupació dels allotjaments turístics, com hotels o càmpings, o també s’han vist unes platges i passejos marítims amb molta més afluència de gent. Però, la tornada del turisme també s’ha notat en el consum de dades mòbils, que han registrat volums molt elevats durant l’agost arreu de la província.

En concret, a Girona el trànsit de dades mòbils de Movistar va créixer un 25,7% a l’agost respecte al mateix mes de l’any passat. Tanmateix, l’increment és encara més gran si es compara amb les estadístiques de l’agost de 2019, l’últim estiu abans de l’arribada de la Covid-19. En concret, a les comarques gironines ha crescut un 101% respecte a les xifres d’ara fa tres anys.

Tot això, perquè s’ha multiplicat el trànsit de dades en la xarxa mòbil a causa de l’ús, cada vegada més intensiu, de telèfons intel·ligents i tauletes. En tot cas, les xifres de Girona estan per sota de la mitjana de Catalunya, que a l’agost havia pujat un 32% en trànsit de dades mòbils de Movistar.

Telefònica ha analitzat 300 localitzacions catalanes en aquest trànsit de dades. Així, si es posa la lupa en diferents municipis gironins, s’observa que el que ha pujat més en l’últim any és Sant Feliu de Guíxols (+33,1%). En canvi, el que ho ha fet més respecte a l’agost de 2019 és Blanes (+159,7%). I és que a la Costa Brava és on més trànsit de dades mòbils hi ha hagut a les comarques gironines durant el passat mes d’agost.