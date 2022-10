Toni Pons i Concentrol han estat reconegudes per la Generalitat per la seva estratègia d'internacionalització, en el marc de la Setmana de la Internacionalització, organitzada per ACCIÓ. Les dues companyies gironines han incrementat les vendes internacionals els últims dos anys gràcies a la digitalització. D'una banda, la marca de calçat Toni Pons (Girona), ha augmentat un 70% la seva facturació estrangera i s'ha posicionat digitalment a 50 països. Per la seva part, l'empresa de solucions químiques Concentrol (La Selva), present a 80 països, va incrementar un 34% les vendes internacionals el 2021. També ha estat premiada Freshly Cosmetics (Reus).

En l'acte central de la Setmana de la Internacionalització, celebrat al World Trade Center (WTC) aquest dimecres, ACCIÓ ha guardonat aquestes tres empreses amb els nous premis Catalonia Trade Leaders, que busquen distingir projectes empresarials de sortida a l'exterior en un context global complex, a causa, entre d'altres, de la pandèmia i les conseqüències derivades de la guerra a Ucraïna.

En aquest sentit, el director executiu d'ACCIÓ, Joan Romero, en declaracions a l'ACN, ha subratllat la importància que les companyies apostin per la internacionalització en un context com l'actual. «La internacionalització de les companyies catalanes és un element d'importància, ho hem vist en crisis anteriors, però també ara. Cal globalitzar-se perquè la diversificació de mercats els dona més resiliència», ha assegurat. Romero ha posat en relleu les últimes dades d'exportacions catalanes, que a l'agost han registrat un increment del 24% respecte de l'agost de l'any anterior, mentre que, entre el gener i l'agost d'enguany, han incrementat en un 17,5% respecte del mateix període del 2021.

El directiu d'ACCIÓ ha qualificat de «molt positives» les xifres, tot i que admet que hi ha reptes. «Hem d'aconseguir que més empreses exportin en un moment de reptes globals com la tensió entre la Xina i els EUA, la pujada dels preus de l'energia o els problemes de provisionament», ha expressat. Segons ha apuntat, la majoria de companyies catalanes actualment beuen principalment dels mercats europeus. Per donar sortida a l'estranger, ACCIÓ recomana a les empreses que apostin per la digitalització, tant de la companyia com dels seus processos de venda. «Les empreses que no es digitalitzen són menys competitives i tenen menys capacitat d'internacionalitzar-se», assegura Romero.

Toni Pons, calçat gironí nascut el 1941

L'empresa de calçat Toni Pons (Girona, 1941), fins al dia d'avui s'ha mantingut com un projecte familiar. Segons explica un dels fills del fundador, Toni Pons, a l'ACN, la internacionalització de l'empresa va arribar als anys 90, quan l'Estat va començar a entrar producte xinès a un preu molt més baix. «Aleshores vam veure que el nostre mercat era el món», assenyala Pons. Actualment, el 75% del seu mercat és exportació.

Tot i això, admet que l'entrada de la tercera generació de familiars en la direcció de la companyia gironina va ser el que va provocar el salt internacional. El 2016 van obrir la seva botiga en línia i, després d'apostar per la creació de departaments de comunicació, l'any 2021 van aconseguir incrementar la seva facturació internacional un 74%, i posicionar-se digitalment en 50 països. Sobre l'increment de les matèries primeres, Pons explica que la pujada de preu del material jute ha estat una de les coses que més els ha perjudicat. «Vam buscar diferents fonts per aconseguir la matèria, però tenim un creixement de costos molt grans que el producte no pot assumir», constata.

Concentrol, una empresa de solucions químiques nascuda el 1946

L'última empresa reconeguda per la Generalitat aquest dimecres ha estat Concentrol (la Selva, 1946), una companyia de solucions químiques amb presència a 80 països. L'any 2021, van aconseguir incrementar la facturació internacional un 34%. El conseller executiu de la companyia, Jaume Guàrdia, explica en declaracions a l'ACN que la clau de la seva projecció internacional ha estat la diversificació en la majoria de sectors industrials, a banda de la decisió de posar filials pròpies als Estats Units i la Xina.

A banda d'això, Guàrdia assenyala que la principal aposta de l'empresa des de l'esclat de la pandèmia han estat els canals digitals, a través dels quals han incorporat «el contingut adequat» per atraure «els clients potencials». En els darrers anys, s'han centrat en la incorporació d'especialistes, la formació del personal intern i la col·laboració amb experts per tal de tenir presència digital als diferents països.