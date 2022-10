L’empresa gironina Aliments Onyar, projecte social de la Fundació Ramon Noguera, de Girona, ha crescut un 40% els darrers tres anys, amb una projecció d’arribar al milió d’euros de facturació a curt termini. Durant aquest període, s’ha expandit fora de Catalunya i la seva pizza i pasta ecològica es poden trobar per tot Espanya. A partir de l’any que ve, aspiren a començar a estendre’s a l’àmbit internacional. L’obrador, situat a Girona, és únic a Catalunya per la seva aposta ecològica i finalitat social i ocupa 10 persones amb discapacitat intel·lectual. Aliments Onyar aposta per la sostenibilitat i el medi ambient i ha reduït un 37% el plàstic dels envasos.

Pepita Perich, directora d’Aliments Onyar, explica que “Onyar és una de les línies de negoci que gestionem a la Fundació Ramon Noguera amb la finalitat de crear ocupació per a persones amb discapacitat intel·lectual. El nostre producte és ecològic, artesà, sense additius, de qualitat, social i de proximitat”.

«Estem molt contents perquè, des de 2019, seguim en una evolució constant, amb un creixement de més del 40%» Pepita Perich - Directora d'Aliments Onyar

Aliments Onyar disposa de l’únic obrador de pasta fresca i pizza ecològica de Catalunya que té una finalitat social, i genera ocupació per a 15 persones, 10 de les quals amb discapacitat. En els inicis, els seus productes només es podien trobar en l’àmbit català, però actualment ja es comercialitzen en 250 punts (botigues i supermercats) de tot l’Estat: “Venem a Catalunya i al País Basc, principalment, i també es poden trobar al País Valencià, Navarra, La Rioja, Astúries, Galícia, Balears i Cantàbria. Estem treballant per començar a expandir-nos internacionalment el 2023”.

El catàleg de la cadena gironina consta de diferents productes, entre els quals destaquen les diferents varietats de pizza i pasta fresca, tant farcida com laminada. “Produïm pasta fresca i pizza saludable, de quilòmetre zero, feta amb massa mare, sense cap additiu, conservants, ni colorants. Tots els ingredients que utilitzem en l’elaboració dels aliments provenen de l’agricultura ecològica”, destaca Perich.

De Quart a Girona

El 2012, la Fundació Onyar- La Selva, entitat social nascuda a Quart amb la finalitat d'integrar social i laboralment persones amb discapacitat, va iniciar la producció i comercialització d’aliments ecològics com una via d'inserció laboral d’aquest col·lectiu. El 2017, la Fundació Ramon Noguera va assumir la producció ecològica de la marca Aliments Onyar, que fins el 2019 tenia l’obrador a Quart. Des de fa tres anys, les instal·lacions estan situades al polígon Mas Xirgu, de Girona, on el la Fundació Ramon Noguera hi té ubicada la seu central.

Ocupen una superfície de 800 m2 i recentment, s’han semi automatitzat alguns processos amb l’objectiu de seguir creixent i de facilitar la tasca de les persones que hi treballen. “Tot i aquesta automatització, els nostres productes continuen sent artesans”, afirma Perich. El 2019 es van produir 45.000 kg, que equivalen a unes 160.000 unitats de producte, mentre que el 2021 les xifres van ser 60.800 kg (225.000 unitats).

En l’àmbit tecnològic, I+D, mediambiental i sostenible, van introduint nous productes i l’obrador disposa d’un sistema de refrigeració amb CO2, un gas natural que redueix l’impacte ambiental respecte d’altres gasos convencionals com els halogenats. A més, ha reduït en un 37% l’ús de plàstic de les bosses de pasta i pizza. “Pel tipus de producte que elaborem, encara no existeix un material amb suficient barrera sense plàstic. Per aquest motiu, treballem la reducció del micratge del material que permet mantenir el producte en òptimes condicions segons la seva vida útil”, diu la directora d’Aliments Onyar.