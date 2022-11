Els preus s'han apujat dues dècimes a l'octubre a les comarques gironines i l'Índex de Preus al Consum (IPC) interanual es modera i se situa al 7,7%. De moment, deixa enrere els rècords històrics que havia assolit en mesos anteriors, quan la inflació desbocada va provocar que es catapultés per sobre del 10%. A la demarcació, sobretot, el mes d'octubre ve marcat pel descens que registra el paquet format per l'electricitat, el gas i els combustibles. Els seus preus han baixat un 9,7% i això, de retruc, ha ajudat a compensar l'alça que han registrat altres productes que formen part de la cistella de consum (com els aliments, que s'han apujat un 2%). A l'octubre, també registren increments la roba i el calçat (+6,4%) o el transport (+1,1%).

Després de mantenir-se invariable al juliol i a l'agost, i de tancar el setembre fins i tot amb un lleuger descens del 0,8%, l'Índex de Preus al Consum (IPC) s'ha enfilat lleugerament aquest octubre. Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a les comarques gironines el mes es tanca amb un lleuger repunt de dues dècimes (+0,2%). Però com ja és habitual, al darrere d'aquesta mitjana s'hi amaguen dues realitats. Per una banda, tots aquells productes i serveis que s'encareixen. I per l'altra, aquells altres que davallen (i ajuden, de retruc, a atenuar les alces del primer grup). A la demarcació, això sí, les dades de l'IPC d'aquest octubre recullen un descens remarcable. Aquell que registra tot el paquet format pels serveis bàsics i els combustibles. La rebaixa de 20 cèntims del litre aplicada per l'Estat, sumada a la davallada que ha experimentat el preu del gas i les mesures per atenuar l'encariment de l'electricitat, fan que l'electricitat, el gas i els combustibles tanquin el mes amb una baixada del 9,7%. Això sí, en comparació amb un any enrere, continuen essent un 15% més cars. L'IPC cau per tercer mes consecutiu a Catalunya i se situa en el 6,8% a l'octubre En paral·lel, durant l'octubre, i amb l'entrada en temporada baixa, també baixen els preus dels paquets turístics (-4,3%) i dels allotjaments (-6,2%). I tant l'oci i la cultura com els restaurants registren un descens gairebé ínfim (-0,1%); però al capdavall, un descens. Per contra, però, continuen encarint-se productes que formen part del dia a dia del cistell de consum. S'apugen els aliments (+2%), el lloguer de vehicles (+1,4%) i l'ensenyament (un +5,3% la secundària i un +1,6% la primària). També s'encareixen la sanitat (+0,8%) i el transport (+1,1%). L'interanual, al 7,7% L'IPC d'aquests darrers mesos, de retruc, també ha contribuït a moderar la taxa interanual de l'índex, que aquest octubre passa a situar-se al 7,7%. Continua fent-se palesa la inflació, però de moment es deixen enrere els rècords històrics que s'havien assolit -les dades de l'INE es remunten fins al gener del 1993- en què l'IPC interanual havia arribat a catapultar-se més amunt de l'11%.