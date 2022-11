CaixaBank i l’associació Leader Ripollès Ges Bisaura han signat un acord amb el proposit de crear ocupació, fomentar l’emprenedoria i fixar població en l’entorn rural. El conveni ha estat signat per Joaquim Colomer, president de l’entitat, i Jaume Masana, director territorial Catalunya de CaixaBank.

El programa Leader Ripollès Ges Bisaura rebrà una aportació de 10.000 euros per part de CaixaBank que es destinarà a finançar les activitats relacionades amb l’organització i difusió d’un programa de suport a l’emprenedoria rural per part de l’entitat amb l’objectiu de generar ocupació i fixar població en l’entorn rural.

L’entitat posarà en marxa el projecte d’incubadora rural amb dues linies d’actuació. Per una banda, el programa Leader Ripollès Ges Bisaura realitzarà una convocatòria a emprenedors rurals per la concessió de quatre ajudes directes de 1.000 euros a 4 projectes innovadors i amb capacitat de generació ocuparació en poblacions de menys de 10.000 habitants. Aquests projectes seran seleccionats i escollits per la junta directiva del programa Leader Ripollès Gest Bisaura. A més, CaixaBank oferirà als 4 projectes seleccionats la possibilitat d’incroporar-se a la incubadora rural online que ha posat en marxa de la mà de Rural Talent, per connectar-los amb altres emprenendors rurals i oferir-los una formació transversal online de fins a 35 hores.

Per altra banda, l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura realitzarà un programa de formació, assessorament i acompanyament a emprenedors, amb un impacte de 25 hores formatives a 25 emprenedors rurals. CaixaBank col·laborarà a través del voluntariat i suport a l’educació financera d’aquests emprenedors.

Jaume Masana, director territorial Catalunya de CaixaBank, ha senyalat que el programa és un pas endavant amb l’estrategia d’enfortiment de l’ecosistema rural d’empreses i persones emprenedores, en una aposta conjunta perl desenvolupament econòmic i la innovació en els models de negoci en entorns rurals.