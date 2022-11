El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha tornat a reunir aquest dilluns els agents socials per negociar un nou bloc de la reforma de les pensions, després de dos mesos de converses entre bambolines a l'espera que la CEOE celebrés les seves eleccions. El Govern ha plantejat elevar dels actuals 25 anys fins als 30 anys el període de còmput per calcular noves pensions, afegint la possibilitat que es descartin els dos pitjors anys cotitzats durant aquest període, segons apunten fonts del diàleg social. Amb l'esmentada proposta el ministre aspira a beneficiar aquells treballadors amb carreres professionals més discontínues, en detriment d'aquells amb projeccions més estables.

El Govern pretén apuntalar la sostenibilitat del sistema públic, és a dir, garantir que entren tants diners a la caixa com els que surten a final de mes per pagar les pensions. La primera via d'atac que ha plantejat Escrivá és modificar el sistema de càlcul de la quantia de les pensions. Si un treballador es jubila avui, la Seguretat Social agafa els últims 25 anys que ha cotitzat, realitza una mitjana ponderada i d'allà treu la quantia de la pensió que cobrarà. Escrivá vol canviar això, argumentant que l'esmentat sistema perjudica aquells treballadors que perden el pas durant la recta final de la seva carrera professional. Doncs amb l'actual sistema surt beneficiat aquell que hagi tingut una trajectòria més estable i un millor sou en els anys finals.

Escrivá vol ampliar els anys a tenir en compte, cosa que perjudicaria aquests treballadors amb carreres més estables. Ja que si es compten més anys, el salari dels primers sol ser menor que el dels últims i la mitjana deixa un resultat final. De l'altra banda, per a una persona que durant els últims anys ha perdut la feina i ha cotitzat menys o gens, si es compten més anys, en surt beneficiat. Especialment si, com planteja el Govern, el futur pensionista pot descartar alguns dels seus pitjors anys. La idea ara mateix és ampliar a 30 anys, podent descartar-ne dos. Una altra opció que s'havia estudiat des de Seguretat Social era elevar el període de còmput als 28 anys, podent descartar-ne un.

L'altra pota del pla d'Escrivá exigeix fer que entrin més ingressos a la Seguretat Social. En les dues últimes reformes van atacar el potencial problema de la sostenibilitat per la via de la despesa. El Govern vol que els empresaris paguin més pels treballadors amb més salaris, perquè actualment hi ha part del salari que no cotitza –cosa que es coneix com les bases màximes de cotització–. Aquest augment de les bases màximes afectaria uns 1,2 milions de treballadors.

Aquesta part afectarà els empresaris i no directament els treballadors, ja que no cobraran menys per l'augment de bases. Aquest punt fa difícil que la patronal acabi donant suport a la reforma, tot i que Escrivá mirarà de vendre'ls que arribar a un acord i planificar la pujada –cosa que la farà previsible– és millor per als seus interessos que d'aquí a uns anys vingui un altre Govern i per evitar problemes els faci una pujada dràstica. Antonio Garamendi, que va ser reelegit folgadament president de la CEOE la setmana passada, ja va aplicar l'estratègia de minimització de danys amb la reforma laboral.