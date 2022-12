El preu de la llum d'aquest divendres caurà un 60%, fins als 21,12 euros per MWh, segons els registres de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Si no es té en compte el topall del gas a les centrals de cicle combinat, que per demà ha quedat fixat en una xifra negativa (-1,22 euros), el preu seria de de 22,34 euros per Mwh. Es tracta de l'import més baix des del 9 de maig del 2021 i és 14 vegades més barat que en el mateix dia de l'any passat, segons el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Si no s'hagués aplicat el mecanisme, el preu de la llum per aquest 23 de desembre seria de 102,07 euros per MWh.

Els preus de la llum es mantindran sota mínims entre dues i set de la matinada amb 4,14 euros per MWh, mentre que a partir de les cinc de la tarda començaran a pujar des dels 10,7 euros per MWh fins a marcar un màxim entre les nou del vespre i les deu de la nit amb 67,9 euros. En un tuit, la ministra de Transició Ecològica i vicepresidenta del govern, Teresa Ribera, ha atribuït aquests preus tan baixos a les renovables, a l'"anomalia tèrmica amb temperatures molt més suaus del que seria habitual" i a l'aplicació del mecanisme ibèric. Fins al moment, el preu més baix del 2022 es va registrar ahir mateix, amb 52,51 euros per MWh. Els 22,3 euros per MWh, sense mecanisme ibèric per a Espanya i Portugal, per aquest divendres contrasta amb els 203,6 euros per MWh a Itàlia, els 185,9 euros per MWh d'Alemanya o els 171,3 euros de França.