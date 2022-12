Els comitès d’empresa de les estacions d’esquí de la Molina, Espot i Port Ainé, han denunciat que les negociacions per al nou conveni laboral de Turisme i Muntanya de FGC no avancen. Per aquest motiu, els treballadors s’estan plantejant mobilitzacions de cara al mes de febrer, quan té lloc la temporada alta de les estacions d’esquí. A més, els comitès d’empresa acusen FGC de negar la reserva d’una partida per pagar l’antiguitat dels fixes discontinus, que va canviar per llei amb la reforma laboral del govern de l’Estat.