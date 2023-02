Com animaria a una noia a fer una carrera científica?

Qualsevol carrera científica, es necessita que li agradi, que tingui interès, competències personals i a la vegada que s’imagini exercint-la. En el cas de la professió infermera, et pot atraure la part clínica i instrumental dels estudis i els avenços en la formació. En l’actualitat, el doctorat permet aprofundir en un tema o una problemàtica, i estudiar-la dins d’un programa de doctorat que promou una línia de recerca. La recerca està present sempre per què les cures han d’estar basades en l’evidència científica per tal de generar coneixement i traslladar-ho a la pràctica clínica des d’una perspectiva centrada en la persona.

Fins a quin punt és important el factor vocacional?

El factor vocacional juga un rol important en la professió infermera, la idea d’ajudar, estar al costat de la persona oferint-li cures, se suma la vocació de servei que consisteix en el compromís, l’entrega, la passió cap al treball que desenvolupes com infermera. Des del meu punt de vista, necessitem sentir vocació per desenvolupar i orientar el que fem. No obstant, la vocació és sentida de manera diferent per cada persona, en el meu cas, de petita jugava a ser infermera. Però, no tot és vocacional sinó que hi ha una gran part que he anat adquirint amb el temps, a mesura que augmentava la meva experiència, inquietud per aprendre, per fer recerca, per debatre i raonar amb els companys/es, etc. Per mi el factor vocacional està vinculat a la necessitat d’ajudar als altres amb respecte, humanitat, i empatia, i a la vegada aquesta interactua amb la professió que requereix coneixement, habilitats i actituds combinades per l’exercici professional.

Com es pot millorar l’accés a les carreres universitàries relacionades amb el món científic?

Moltes universitats atrauen o motiven als estudiants amb altres professionals rellevants del món científic o acadèmic. Això ho relaciono molt amb l’experiència vicariant, és un aprenentatge que s’adquireix amb l’observació i les experiències dels altres, les seves accions i resultats que han obtingut és un mirall per prendre decisions i animar-te a seguir una carrera universitària científica

Com es frena la fugida del talent?

Només hi ha una manera que és amb el reconeixement no únicament professional sinó també laboral i econòmic. Concretament, millorar els sous, la contractació (disminuir eventualitat), millorar les ràtios infermeres per disminuir la sobrecàrrega, reconeixement i retribució de la categoria A1 i especialitats, facilitar programes per promoure la mobilitat de viure experiències en altres països i retornar amb les mateixes condicions, ajuda per la formació continuada. Per altra banda, accions que portin a la promoció dins de les institucions sanitàries i a la presència de les infermeres en els llocs on es planifica i es prenen les decisions.

En quina situació es troba actualment la professió d’infermeria?

La infermeria és la professió que es dedica a cuidar les persones. Les infermeres ens dediquem a l’abordatge integral de la salut (promoció, prevenció i assistència) considerant la dimensió física, psíquica i social. Està demostrat que els països que tenen més infermeres gaudeixen d’una millor salut. Catalunya té un dels índexs més baixos d’infermeres per cada mil habitants de la Unió Europea. Per tant, en tots els àmbits ens trobem en una situació límit per l’augment de les necessitats assistencials de les persones, família i comunitat.