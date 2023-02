Segons l’estudi Why don’t more girls choose to pursue a science career?, elaborat per l’OCDE sobre el rendiment acadèmic dels estudiants en matemàtiques, ciències i lectura en educació secundària (en el marc del Programa Internacional d’Avaluació dels Alumnes, PISA), la bretxa de gènere en l’àmbit de les STEM ja es visualitza entre els joves de 15 anys. En aquest escenari, es converteix en un objectiu prioritari de cara al futur potenciar la presència de les dones en aquestes professions, complicada com a conseqüència de la falta de referents femenins en totes aquestes àrees i de l’escassa educació en tecnologia.

Segons la segona edició de l’informe Economia digital a Espanya, elaborat per Adigital i BCG, per al 2035 s’estima que el 58% dels llocs de treball existents requeriran capacitats diferents de les demanades en l’actualitat. A més, el 30% dels llocs de treball aquell any seran de nova creació a causa de l’impacte dels avenços en el sector tecnològic. En l’actualitat, segons el mateix informe, hi ha quatre vegades més demanda de llocs de treball qualificats en l’àmbit cientificotecnològic que oferta disponible. Les dades avalen per la seva part que, en la indústria tecnològica, les dones ocupen un 23% de l’ocupació sense millores en aquest percentatge en els últims anys. Les nenes semblen anar perdent interès en les carreres STEM amb l’edat. Des de l’Associació Dones, Ciència i Tecnologia Womenteck afirmen que aquesta pèrdua es produeix a partir dels vuit anys. Per tant, és de crucial importància una reformulació del sistema, així com noves estratègies i programes formatius amb què acostar les carreres tècniques als homes i les dones des de les primeres etapes educatives, per impulsar el talent, sense diferenciació de sexe, en aquest àmbit. És clau donar visibilitat als referents femenins en carreres STEM a l’aula, en el material didàctic i els mitjans de comunicació, per generar espais de treball i tallers que fomentin la participació de l’alumnat en general i de les nenes de manera molt especial, per poder mirar al futur, sense preocupacions.