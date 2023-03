La tarifa regulada del gas natural per a les llars baixarà un 29,9% de mitjana a partir d'aquest dissabte en relació al preu en vigor des de l'anterior revisió l'1 de gener. Així ho recull una resolució del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic aquest dijous, que especifica els nous valors resultat de la forta disminució de preus en la fórmula de càlcul de la tarifa regulada i de l'assumpció per part dels pressupostos Generals de l'Estat del deute acumulat arran de les mesures extraordinàries per fer front als efectes de la guerra d'Ucraïna. Des d'aleshores, les llars acollides a aquesta tarifa han estalviat una mitja de 100 a 300 euros i les pimes més de 700 euros.

La TUR es revisa trimestralment el dia 1 dels mesos de gener, abril, juliol i octubre i s'actualitza sempre que el cost de la matèria primera inclosa en el càlcul experimenti una variació a l'alça o a la baixa superior al 2% en relació al trimestre anterior. En la revisió per aquest dissabte, es combinen dos factors. En primer lloc, la reducció del 48,8% del gas natural, fins als 2,68 euros/KWh i per altra els pressupostos han assumit el deute generat des que s'apliquen les mesures extraordinàries.