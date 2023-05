El càmping Illa Mateua de l’Escala ha instal·lat dos nous bungalous per a persones amb mobilitat reduïda que se sumen al que ja disposava l’establiment. Illa Mateua és un dels quatre establiments adherits a l’Associació de Càmpings de Girona (ACG) que compta amb el segell Weelchair Friendly de turisme accessible fruit de l’aliança amb l’Associació MIFAS per impulsar iniciatives en l’àmbit de l’accessibilitat turística.

Dissabte es va dur a terme la presentació dels nous bungalous amb la presència del subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon; el president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra; el president de l’Associació MIFAS, Artur Altabàs; i els propietaris del càmping Martí Guillem i Eva Trias. També hi van assistir el president del PDeCAT, David Bonvehí, i el meteoròleg de TV3, Francesc Mauri.

Els nous bungalous, que han estat construïts per l’empresa olotina Matioska, disposen de rampes per accedir-hi amb cadira de rodes i els espais, així com el mobiliari i els accessoris, també estan adaptats. El càmping disposa també de dos lavabos adaptats i una grua per ajudar a les persones amb mobilitat reduïda, piscina amb servei de cadira hidràulica, rampes per accedir a les zones comunes, i activitats d’animació en clau inclusiva.

Segell Weelchair Friendly

Els altres càmpings associats a l’ACG que disposen també del segell Weelchair Friendly de turisme accessible són l’Àmfora de Sant Pere Pescador, Salatà de Roses i Valldaro de Platja d’Aro. Dos establiments més estan en procés d’obtenir el distintiu i ja hi ha més càmpings interessats en una iniciativa que té per objectiu anar-se estenent als establiments associats.