El departament d'Empresa i Treball ha convocat per a la pròxima tardor les votacions per a la renovació dels òrgans de govern de les Cambres de Comerç. En concret, la resolució aprovada pel Govern fixa el període entre el 15 i el 19 de setembre per a les votacions per sufragi en remot, mentre que estipula que el 20 de setembre aquelles persones que ho prefereixin puguin exercir el seu dret a vot presencialment en els diferents col·legis electorals que cada Cambra hagi disposat.

Un cop es celebrin les votacions les cambres de comerç gironines, Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols, tindran fins a finals de novembre per a constituir el nou plenari cameral. En el cas de la Cambra de Comerç de Girona, el seu president, Jaume Fàbrega, té previst tornar-se a presentar com a candidat. A Girona, el termini de presentació de candidatures elegibles per sufragi (30) i candidatures a proposta de les organitzacions empresarials (5) romandrà obert del 24 de maig fins al 7 de juny. Segons detalla el Govern, enguany, la convocatòria contempla un sistema d'autenticació mitjançant SMS que oferirà més garanties a l'hora d'identificar les persones electores i evitar un ús fraudulent dels certificats electrònics necessaris per a votar. Es tracta d'un sistema de seguretat reforçada que, de fet, desenvolupa el sistema de garanties del nou Decret electoral, aprovat fa pocs dies, pel que fa a preveure mecanismes d'identificació plena de l'electorat. En aquest sentit cal recordar també que aquesta normativa inclou, entre d'altres coses, la prohibició expressa de la delegació del vot. En aquests comicis els vots es podran emetre en remot o presencialment. Per a la primera modalitat, els votants hauran d'accedir a la plataforma electrònica de votació a través del web de la Cambra que els correspongui. Aquells que votin en remot hauran de disposar d'un certificat electrònic qualificat de signatura electrònica que els identifiqui com a persones electores, en el cas de persones físiques, o com a representants legals de persones jurídiques. Pel que fa a la segona modalitat, la presencial, els electors podran apropar-se al col·legi que els pertoqui, identificar-se convenientment i votar mitjançant els equips que cada Cambra hagin disposat en els esmentats col·legis.