Olot Motor, concessionari oficial Nissan a Olot ha estat guardonat amb el premi que acredita a aquesta concessió com a guanyadora del premi Nissan Global Award 2023 per dotzena vegada. En una nota de premsa, Nissan destaca que "aconseguir aquest premi és molt difícil, ja que no sols exigeix superar el percentatge de la mitjana nacional de vendes en tots els canals, sinó que també exigeix els millors índexs de satisfacció dels clients".

El premi Nissan Global Award és un trofeu de Nissan Global que reconeix a les concessions guanyadores com les millors de l'any entre les millors de la Xarxa Nissan en el món. "Per això, rebre aquest premi va més enllà del lliurament d'un trofeu; suposa mostrar a tothom el distintiu que acredita al concessionari com l'elit de la Xarxa Nissan. Podem dir que Olot Motor és un dels millors concessionaris de Nissan en el món i el concessionari Nissan que més premis acumula en el món, en total 12", remarca la companyia.

Olot Motor ha aconseguit un 10 en satisfacció en vendes i un 9,3 en postvenda. "No és fàcil aconseguir un 9, però aconseguir un 10 com ho ha fet Olot Motor és sinònim d'excel·lència", afegeix el comunicat.

El gerent d'Olot Motor, Jordi Teixidor comenta que "és la dotzena vegada que guanyem el premi i som el concessionari més premiat de tot el món en la marca Nissan. És un orgull per a tots els que treballem en aquest grup encapçalar el rànquing de l'elit dels premis Nissan. Ser al tren de cap d'una marca innovadora com Nissan representa per a nosaltres molt. En el nostre dia a dia pensem en els clients Nissan, no hi ha secrets en aquest sector, i aquest premi ens anima encara més per a seguir per aquest camí".

En l'acte de lliurament, Bruno Mattucci, conseller director general de Nissan Iberia, ha declarat que: "Nissan es troba en una profunda transformació amb un propòsit clar que és enriquir la vida dels ciutadans a través de la innovació" i afegeix "avui és un dia molt especial perquè tenim moltes coses que celebrar, el 90 aniversari de la marca i els resultats que confirmen la progressió de Nissan en l'electrificació, ja que més del 90% dels vehicles que embenem avui dia a Espanya ja són electrificats.".

Bruno Mattucci va dir que "malgrat les incerteses no sols del consumidor sinó del context geopolític i econòmic, hi ha clares oportunitats de desenvolupament: antiguitat del parc i electrificació". L'electrificació no sols és una de les millors palanques de creixement del mercat de l'automoció, sinó també per a l'economia espanyola, a més de ser la porta d'entrada cap a una nova tendència que marcarà l'esdevenir del sector de l'automòbil en els pròxims anys: la mobilitat autònoma.

Mattucci va postil·lar: "Des de Nissan abordarem tots aquests reptes amb una gamma totalment renovada i electrificada, amb una clara aposta pel client i les seves necessitats i amb una Xarxa de Concessionaris tan eficaç i potent com Olot Motor".

En clau local, el màxim responsable de la companyia va explicar "Espanya, Girona i Olot estan per sota de la mitjana europea de vendes 22 per cada 100 habitants. Espanya està en 18 i Girona i Olot estan en 11-12 per cada 100 habitants. En països tan pròxims com França o Itàlia estan en 25 vendes per cada 100 habitants. Per tant, tenim recorregut en aquest territori i molta feina per a Olot Motor".