Per a totes aquelles empreses que busquen optimitzar la seva mobilitat, fer-la més eficient i satisfer els seus treballadors, la millor solució és, sens dubte, apostar pel ‘carsharing’ corporatiu, l'autèntica alternativa per desplaçar-se que permet als empleats fer un ús compartit dels vehicles de la flota que l’empresa posseeix, facilitant la mobilitat de tothom.

Alphabet, companyia de gestió de flotes i mobilitat corporativa del Grup BMW, ofereix convertir el present de les empreses en un millor futur i treure partit de la mobilitat elèctrica, a través d'una àmplia oferta de serveis a mesura que inclouen, entre d'altres, aquesta solució de cotxe compartit tan avantatjosa per a les empreses.

Un 86% dels espanyols desconeixen què és el ‘carsharing’, segons revelen les conclusions del Fòrum de Mobilitat promogut per Alphabet, encara que un cop explicat aquest servei, el 45% dels enquestats estarien interessats a utilitzar-lo per als desplaçaments laborals, ja que la majoria dels espanyols considera que el carsharing corporatiu suposaria un estalvi en els costos, en facilitaria la mobilitat i reduiria l'impacte mediambiental derivat dels desplaçaments.

¿Què és el ‘carsharing’ corporatiu i per què cada cop més empreses l'estan utilitzant?

El ‘carsharing’ corporatiu és una alternativa que promou una mobilitat sostenible, més eficient i econòmica que serveis com el taxi, el lloguer de cotxes de curta durada o l'ús professional de vehicles privats, que permet optimitzar la mobilitat de les empreses mitjançant una solució diferent del rènting tradicional.

La disponibilitat d'alternatives de desplaçament com el ‘carsharing’ corporatiu suposen una solució atractiva que no sols aborda les necessitats de mobilitat, sinó que també contribueix al compromís de les empreses amb la responsabilitat social i el desenvolupament sostenible, afavorint la posada en circulació de vehicles nous que compleixen les darreres normatives mediambientals i incorporen la tecnologia necessària per afavorir la seguretat dels seus usuaris.

Aquest servei de ‘carsharing’ corporatiu, del qual Alphabet va ser pioner en la seva posada al mercat el 2012 a través d'AlphaCity, arriba ara totalment renovat i 100% digital amb Alphabet Share i permet disposar d'una gran selecció de vehicles multimarca d'última generació.

El seu ús és totalment digital i per utilitzar-lo Alphabet compta amb una senzilla app que permet als usuaris reservar els vehicles de la flota compartida i utilitzar-los sense necessitat de claus, ja que l’aplicació permet el desbloqueig de les portes i l'arrencada del vehicle per iniciar la marxa. Si l'empresa ho desitja, l'aplicació també permet que els empleats puguin utilitzar els vehicles en el temps personal. Els usuaris han de recollir i tornar el vehicle a la mateixa ubicació definida per al seu estacionament.

L'app d'Alphabet és de maneig senzill i intuïtiu, ofereix servei 24 hores i compta amb la comoditat de tenir tots els serveis inclosos en una única quota.

Aquest són els avantatges del ‘carsharing’ corporatiu

Estalvi de costos i més control de despesa en mobilitat: aquest servei permet incrementar l'ocupació del vehicle reduint l'impacte del cost fix per tenir un vehicle (un 55% dels enquestats, segons l'estudi realitzat pel Fòrum de Mobilitat d'Alphabet).

Facilitat de mobilitat per als empleats: poder utilitzar un vehicle mitjançant una senzilla aplicació mòbil permet organitzar-se i simplificar els desplaçaments (segons el 49% dels enquestats).

Reducció de l'impacte mediambiental: s'utilitzen vehicles nous que compleixen les normatives més actuals en matèria de contaminació (segons el 41% dels enquestats).

Alphabet Share, una solució plena d'avantatges per a la mobilitat de les empreses

L'ús d'Alphabet Share permet a les empreses gestionar amb més facilitat i autonomia la flota. La satisfacció dels empleats i la millora de la imatge de les empreses és la tònica constant entre les que decideixen utilitzar aquest servei. De fet, entre els usuaris que utilitzen aquest servei de manera habitual (un 6% a nivell nacional, xifra que puja fins al 9% a València o un 11% a Valladolid), un 90% afirma sentir-se satisfet o molt satisfet.

Actualment Alphabet Share està enfocat a prestar el servei amb vehicles turismes o fins i tot furgonetes de qualsevol tipus de propulsió, sempre amb la possibilitat d'optar per vehicles de baixes emissions. Tot i això, la companyia no descarta ampliar el ventall d'opcions amb motocicletes o vehicles de mobilitat personal.

El sistema de ‘carsharing’ no té limitacions quant a la tecnologia de propulsió, tot i que la preferència sempre serà la d'incorporar vehicles d'energies alternatives, principalment elèctrics 100%, ja que aquesta modalitat suposa una magnífica oportunitat per electrificar les flotes de vehicles de les companyies i contribuir així als seus objectius de sostenibilitat.

