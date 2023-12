L'INE ha publicat aquest dijous la dada definitiva de l'IPC del novembre, que confirma que les pensions contributives, com la de jubilació, pujaran a partir de l'1 de gener del 2024 un 3,8% . Fa dues setmanes l'organisme públic ja apuntava cap a aquesta xifra de revaloració de les prestacions públiques i aquest dijous no hi ha hagut sorpreses ni desviacions substancials, cosa que confirma la revaloració esperada. Actualment, unes 10 milions de persones a Espanya cobren algun tipus de pensió de la Seguretat Social, de les quals 1,7 milions viuen a Catalunya.

Des del 2021 està vigent la darrera modificació normativa dissenyada per l'anterior ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, per mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes. Segons la regla imperant, les prestacions contributives augmentaran cada any en funció de l'IPC mitjà calculat entre el novembre del dit exercici i el desembre de l'anterior.

La revaloració de les pensions un 3,8% impulsarà la pensió mitjana contributiva, que actualment està en 1.197,9 euros (segons la nòmina pagada al novembre), fins als 1.243,3 euros, uns 45 euros d'increment mitjà. L'increment s'aplicarà a totes les prestacions contributives i elevarà la pensió màxima fins a 3.175 euros bruts al mes (en 14 pagues), 116 euros més que el 2023.

A Catalunya la pensió mitjana està actualment a 1.246,4 euros mensuals (en 14 pagues) i ascendirà a partir de l'1 de gener als 1293,7 euros.

Increment per viduïtat

El Govern ha avançat aquesta mateixa setmana que aplicarà un increment més substantiu, tal com va pactar durant la legislatura passada amb EH Bildu i amb els sindicats, per a les pensions de viduïtat. L'import d'aquestes, en el cas de les vídues o els vidus amb familiars a càrrec, augmentaran un 14%, superant per primera vegada els 1.000 euros.

La revaloració de la resta de pensions de viduïtat encara està pendent de confirmar per part de l'Executiu i aquesta setmana i la que ve hi ha previstos contactes entre l'equip del Ministeri d'Inclusió i els de patronals i sindicats, en què es podria acabar de concretar les xifres exactes. De moment, la ministra Elma Saiz ja ha avançat que per a les pensions mínimes no contributives preveu increments entre el 5 i el 7%.

Cada mes l'Estat abona una nòmina de les pensions contributives que ronda els 12.100,8 milions d'euros, cosa que equival a l'11,5% del PIB espanyol.