La importància de connectar amb els valors de l’empresa

En un món empresarial cada cop més competitiu, la capacitat d’atreure i fidelitzar professionals amb talent ha esdevingut un factor crucial per a l’èxit organitzacional. Aquesta va ser la premissa per la qual es va portar a terme ahir una taula rodona d’experts en la matèria a la Cambra de Comerç de Girona. L’acte es va fer sota el títol d’«Atracció i fidelització del talent» i va ser organitzat per Diari de Girona i Prensa Ibérica amb el patrocini de Montaner i la UdG.

La taula d’experts va ser formada per Carlota Casado, consultora de Recursos Humans de la patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i autònoms de Catalunya (PIMEC); Ferran Mendoza, director de Recursos Humans a Puratos; Eva Espinosa, responsable de selecció i «headhunting» a Montaner; Marcel Swart, professor de recerca de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i, com a moderador de la taula, Oriol Puig, subdirector de Diari de Girona.

Taula d'experts: atracció i fidelització del talent / Marc Martí Font

La jornada es va iniciar amb la introducció de Josep Callol, director de Diari de Girona, qui va esmentar la gran importància que té el fet de captar talent per a les empreses i, sobretot, les dificultats que es poden trobar aquestes a l’hora de retenir -lo. «Nosaltres busquem vocació i ganes d’aprendre, una combinació que acaba formant un gran professional», va explicar Callol. Eva Espinosa, en la ponència prèvia a la taula rodona, va introduir alguns dels grans temes a tractar i va expressar el punt de vista de Montaner, empresa de recursos humans.

Canvi de paradigma

«Ha canviat el paradigma totalment, ja sé que és una mica reiteratiu comentar el tema de la pandèmia, però des de llavors ha canviat moltíssim com fem les recerques de feina». D’aquesta manera va iniciar el seu discurs Espinosa, qui va voler deixar clar que el més important per atraure talent és que la persona «connecti amb els valors de l’empresa». Segons va precisar l’experta, «no només és un tema retributiu; actualment l’empresa on volem anar a treballar és aquella que està alineada amb el que necessitem, no com a professional, sinó com a persona». Per aquest motiu, Espinosa considera que «hem de canviar totalment la visió» , fins i tot a l’hora del llenguatge: «No hem de captar talent, ja que sembla que parlem d’una secta, hem de seduir-lo». A més, Espinosa va deixar clar que ara les persones ni busquen ni tampoc volen quedar-se tota la vida al mateix lloc. «Si una persona està tres o quatre anys no passa res, hem de ser conscients que això passa i hem de ser capaços d’extreure el màxim potencial en aquest període de temps», va afegir Espinosa.

D’altra banda, la responsable de de selecció i «headhunting» de Montaner també va explicar que per a la seva empresa és igual d’important l’entrevista que es fa per contractar a algú com la que s’ha de fer quan el treballador marxa: «Si fas una entrevista a la sortida coneixeràs realment en quins punts de tota l’experiència de l’empleat a la companyia pots canviar alguna cosa», va dir. «A vegades es tracta d’aturar-nos i d’escoltar què busquen els treballadors», va sentenciar la ponent.

Seguidament, els altres protagonistes de la jornada van iniciar la seva participació. L’alt càrrec de la multinacional Puratos, Ferran Mendoza, va respondre a la pregunta del moderador sobre per què la seva companyia ha estat reconeguda amb el segell «Top Employer» a Espanya i, per tant, quins són els secrets pels quals aquesta empresa és una bona empresa per anar a treballar: «Nosaltres tenim fins a 36 elements quantificables a nivell econòmic pels quals les persones poden voler treballar amb nosaltres, un d’ells el salari, però més enllà d’això, pensem que es tracta d’oferir una proposta de companyia que connecti amb el treballador, ja que és el que genera el compromís», va assegurar Mendoza. Puratos, especialitzada en la producció d’ingredients i solucions innovadores per a forners, pastissers i xocolaters, té a Sils un dels seus grans centres de producció.

«El més important és tenir un propòsit clar, definir-lo bé i sobretot comunicar-lo amb els treballadors», va dir. «Per exemple nosaltres tenim un propòsit que està lligat amb la sostenibilitat, la cura del planeta i amb un compromís amb les noves generacions», va assenyalar Mendoza.

Un contrapunt que va servir per entendre una altra visió durant la taula d’experts va ser el de Marcel Swart, que és químic i investigador a l’ICREA i a més imparteix docència a la UdG. Forma part del «talent seduït» i no pels que van a la cerca d’aquestes aptituds. «La recerca és la part bàsica per atraure talent en aquest sector, ja que la gent no busca una rendibilitat immediata, sinó que saben que augmentant el seu currículum ara, potser tindran l’oportunitat d’ocupar una plaça fixa d’aquí a un temps», va apuntar Swart. A més, va assegurar que l’ICREA és «un èxit total»: «L’any passat l’ICREA va tenir una despesa total de 23 milions i va captar 120 milions d’euros gràcies als projectes d’investigació».

La darrera experta en explicar la seva visió i en donar solucions per tal de fidelitzar i atraure gent amb grans capacitats va ser la consultora de Recursos Humans de PIMEC, Carlota Casado: «Les petites i mitjanes empreses no poden oferir el mateix que una gran multinacional a nivell econòmic, però hi ha altres factors molt importants, com el salari emocional o l’àmbit laboral». A més, Casado va exposar que aquestes petites companyies poden oferir molta més flexibilitat, teletreball o «salari emocional», el qual està format per petits detalls que acaben comportant un conjunt de beneficis que poden inclinar la balança a l’hora d’escollir entre una empresa o una altra.

El teletreball

Un dels debats que van sorgir durant la taula va ser en referència al teletreball, una nova condició que va guanyar protagonisme durant la pandèmia: «El secret està en el punt mig; sense un model híbrid de teletreball no podríem atraure talent», va esmentar Ferran Mendoza. Tot i que els començaments mai són fàcils, com bé va narrar Espinosa, «al principi va ser un caos, però vam crear un protocol, el qual va ser votat per tots els treballadors, i considerem que ara, gràcies en gran part al teletreball, anem molt més enfocats i treballem millor». Tot i això, tots els experts van considerar que no s’havia de perdre el contacte amb els companys de la feina mai. És més, Mendoza va comentar que ell creu molt en el concepte «serendipity», que són aquells descobriments que sorgeixen per l’atzar, i que el treball presencial és clau perquè puguin succeir aquesta mena de descobriments, els quals en moltes ocasions comporten un gran benefici.

Un altre dels temes que es van tractar durant la jornada va ser el del canvi generacional dels treballadors. Ferran Mendoza, en el cas de Puratos, va manifestar que les noves generacions busquen atractius molt més intangibles que no pas tangibles. «Nosaltres sempre hem tingut una política bastant generosa amb els vehicles d’empresa amb la voluntat de facilitar la mobilitat, però ara ens trobem que les noves generacions no volen un cotxe ni en pintura, i que, entre altres coses, demanen una flexibilitat retributiva amb més salut o una pensió més elevada en un futur», va justificar Mendoza.

La clausura

Finalment, la clausura de l’acte va ser a càrrec de Joan Andreu Mayugo, vicerector de Personal de la Universitat de Girona, qui va assegurar que «la Universitat de Girona va voler participar en aquesta jornada perquè és un tema que els preocupa». A més, Mayugo va remarcar que la UdG està als dos costats, tant a la part de la formació, amb més de quinze mil estudiants, com a la de «gran contractador de personal». «Tenim una estructura de més de dos mil treballadors, dels quals nou-cents tenen capacitat de fer recerca i fan transparència d’aquesta a la societat», va dir el vicerector de la UdG.

Mayugo va voler assenyalar que la UdG aconsegueix atraure el talent «pel prestigi i l’excel·lència en els nostres àmbits de recerca, com per exemple en química computacional, ja que som referents mundials en aquest àmbit». L’entorn també és un aspecte clau per Mayugo: «Girona és dels millors llocs per viure de Catalunya i això fa que molta gent vingui d’altres països cobrant la meitat», va sentenciar.