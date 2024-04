Una vintena d’empreses gironines es dediquen a la intel·ligència artificial

Les comarques gironines ja compten amb una vintena d’empreses que es dediquen a la intel·ligència artificial (IA). Més de la meitat d’aquestes companyies s’han creat en els últims quatre anys i la majoria d’elles, més del 70%, estan localitzades a la comarca del Gironès. Així es desprèn de les dades facilitades a aquest diari per ACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball, de l’estudi «La Intel·ligència Artificial a Catalunya», elaborat en col·laboració amb la Secretaria de Polítiques Digitals a través del CIDAI i en el marc de l’Estratègia Catalonia.AI.

Segons aquest estudi, Catalunya ja compta amb 488 empreses que es dediquen a la intel·ligència artificial (IA), gairebé el triple de les que hi havia el 2019, l’últim any del qual es disposen dades. La intel·ligència artificial ja genera un volum de negoci de 2.155 milions d’euros (un 60% més que el 2019), el més elevat d’entre les noves tecnologies exponencials a Catalunya, una xifra que representa el 0,8% del territori. Les gairebé 500 empreses catalanes que es dediquen a aquesta tecnologia generen actualment 14.525 llocs de treball, un 71% més.

El secretari d’Empresa i Competitivitat i conseller delegat d’ACCIÓ, Albert Castellanos, assegura que «es tracta d’una tecnologia estratègica que té un impacte transversal en la productivitat de diversos sectors de la nostra economia». D’altra banda, Castellanos considera que «Catalunya se situa en una posició de lideratge al sud d’Europa en la implementació de la intel·ligència artificial per diversos factors com la capacitat de recerca en aquest àmbit, la generació de talent local i l’atracció de talent internacional o les polítiques públiques que l’estan impulsant».

L’estudi analitza el concepte d’intel·ligència artificial, que defineix com la capacitat d’una màquina per mostrar capacitats semblants a la intel·ligència humana, com ara el raonament, l’aprenentatge, la planificació i la creativitat. En aquest sentit, apunta que la intel·ligència artificial inclou diverses disciplines com l’aprenentatge automàtic (machine learning), les xarxes neuronals artificials, l’aprenentatge profund (deep learning) o la intel·ligència artificial generativa, la que agafa dades en brut i amb elles aprèn a generar continguts d’alta qualitat.

A Catalunya aquest ecosistema ha experimentat un creixement substancial des de la darrera versió de l’estudi, l’any 2019, amb una utilització que se centra en àmbits com l’aprenentatge automàtic (utilitzat pel 58% de les empreses) o les plataformes d’IA (32% dels casos).

Per sectors d’aplicació, els serveis, que inclouen activitats d’oci, retail o màrqueting, són l’àmbit amb més ús d’aquesta tecnologia (45% dels casos). En segon terme, un 41% de les empreses desenvolupen solucions per a la indústria. Finalment, en tercer lloc, se situen les solucions per al sector de la salut. Així mateix, les empreses que treballen amb la intel·ligència artificial també proveeixen aplicacions per altres sectors com el de les finances, la mobilitat, la gestió de recursos o l’àmbit cultural.

Pel que fa al detall de l’ecosistema d’intel·ligència artificial a Catalunya, un 44% de les empreses que el conformen són startups amb una alta capacitat per atraure inversió. De fet, Barcelona és la ciutat líder en captació de rondes de finançament per a startups d’intel·ligència artificial del sud d’Europa on, de mitjana, es capten 2,1 milions d’euros cada 18 dies.

Es tracta, a més, d’un ecosistema empresarial amb una capacitat destacada de generar negoci. En aquest sentit, el 39% de les empreses facturen més d’un milió d’euros i el 17% generen més de 10 milions d’euros anuals.

L’ecosistema de la intel·ligència artificial a Catalunya es nodreix, més enllà del prop de mig miler d’empreses que el conformen, d’una diversitat d’elements que el fan un dels més atractius en el panorama europeu. De fet, Catalunya és la cinquena regió del continent i primera del sud d’Europa pel que fa a captació d’inversió estrangera directa en aquesta tecnologia entre 2019 i 2023. Concretament, es van captar 31 projectes per valor de 475 milions d’euros que van generar més de 3.000 llocs de treball.

