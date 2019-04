L'escola Mn. Joan Batlle, finalista en un premi del Cercle d'Economia

Quatre projectes dissenyats amb l'objectiu d'estimular el talent de l'alumnat i cohesionar la comunitat educativa, gràcies a un equip directiu innovador, han quedat finalistes del premi educatiu de la Fundació Cercle d'Economia.

Es tracta de l'onzena edició del guardó, que ha rebut 30 candidatures, i els finalistes són l'escola Mossèn Joan Batlle, de Blanes; Montserrat, de Cornellà de Llobregat; Octavio Paz, de Barcelona; i l'institut Quatre Cantons, també de Barcelona, tots ells centres públics. Els projectes tenen en comú «desenvolupar un programa de centre que busca solucions a partir de metodologies radicalment diferents de les tradicionals», va afirmar l'expert en educació Carlos Mata, que forma part del jurat.

El lideratge de la direcció és «essencial per impulsar reformes importants», va valorar l'expert divendres, en l'acte de presentació dels premis. Un altre punt en què convergeixen els finalistes és «vertebrar la innovació des dels col·legis i buscar entitats externes per impulsar-la», va dir Mata.

Situada en un barri amb fort corrent migratori i dificultats econòmiques, laborals i socials, entre els centres finalistes hi ha l'escola Mossèn Joan Batlle, de Blanes. Aquest col·legi va iniciar el 2013 un programa de formació específica en matemàtiques competencials i el 2015 es va integrar en un projecte amb el Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Després del programa, el rendiment en aquest centre ha millorat 6 punts, els resultats d'expressió escrita estan per sobre de la mitjana de Catalunya i s'ha convertit en escola de referència com a centre d'innovació educativa, segons va informar Mata.