Notes de la selectivitat 2019

Els prop de 35.000 estudiants catalans que a mitjans de juny es van examinar de la selectivitat poden consultar els resultats a internet aquest dimecres 26 de juny.

Per accedir-hi, els estudiants han d'introduir el seu DNI i el codi d'accés que se'ls va assignar quan van fer les proves d'accés a la universitat.

Un cop l'administració les hagi publicades les podràs consultar aquí

Des del Consell Interuniversitari de Catalunya es recalca que el 97% dels qui es presenten a les PAU aproven i per això es vol fer especial èmfasi amb la importància del Batxillerat més enllà d'aquesta prova.

Amb quina nota s'aprova

La fase general es pot aprovar amb un 4 (sempre que la mitjana amb l'expedient de Batxillerat sigui com a mínim de 5). En la fase específica de la selectivitat, cal un 5 en cada una de les proves.

Revisió d'exàmens



Un cop coneguts els resultats de la PAU, si no estàs d'acord amb la puntuació obtinguda en una o diverses matèries, pots fer una revisió de la qualificació obtinguda en aquells exàmens en què es consideri incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació i/o específics de correcció.

El termini de sol·licitud de revisió d'exàmens és del 26 al 28 de juny. Els resultats de la revisió es faran públics el 8 de juliol.

Quina és la nota que queda per entrar a la universitat?



La nota d'accés a la universitat surt de la mitjana ponderada entre la nota de la fase general i l'expedient de batxillerat. La qualificació de la fase general suposa un 40% i la mitjana de l'expedient de batxillerat un 60%. La nota d'accés a la universitat ha de ser igual o superior a 5.

Què és la nota d'admissió?



És la que usen les universitats quan en una titulació hi ha més demanda que oferta. S'obté sumant a la nota d'accés a la universitat les dues millors notes dels examens de la fase específica, un cop ponderades. Per ponderar-les, s'agafa la qualificació obtinguda en cada matèria i es multiplica per 0,1 o per 0,2, en funció d'una taula de ponderacions acordada per les universitats. El resultat pot elevar-se fins a 14.