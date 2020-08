Consulta les notes de tall 2020

Els estudiants que iniciaran els seus estudis universitaris el proper curs ja coneixen les notes de tall dels diferents estudis. Com en els últims anys, la més alta és el doble grau de Física i Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un 13,528. El mateix doble grau, però a la UB, se situa com la segona nota més alta amb un 13,506. Es tracta d'estudis amb força demanda, però que ofereixen molt poques places (20), fet que dispara la nota d'accés. La tercera nota de tall més alta és per als estudis de Matemàtiques a la UPC (13,202), seguida de prop pel doble grau d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la UB (13,140), i els estudis de Medicina a la UB (13,135). Entre els 20 estudis amb les notes d'accés més altes proliferen els de totes les facultats de Medicina, ciències i enginyeries biomèdiques, física i matemàtiques. En el cas de la Universitat de Girona, la nota de tall més alta és la de Medicina (12,672)

Aquestes són les notes de tall de totes les universitats catalanes (a la part superior esquerra de la taula i un quadre buscador per facilitar la recerca)