Un centenar d'estudiants universitaris s'han manifestat aquest dijous al migdia pels carrers de Girona per acabar amb la "crisi educativa" que el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) consideren que hi ha a les universitats catalanes. La manifestació coincideix en la jornada de vaga que s'ha organitzat aquest dijous per protestar per aquest motiu. La mobilització ha sortit de la plaça del Vi i ha enfilat el carrer Migdia fins a la Salle on alguns estudiants han enganxat cartells a la façana i han tirat ous amb pintura. I finalment la protesta ha acabat a la Delegació de la Generalitat a Girona on també han omplert la façana d'adhesius.

A les dotze del migdia un centenar d'estudiants universitaris s'han unit a la plaça del Vi de Girona per protestar en contra de la "crisi educativa" que viu el sistema públic. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha organitzat una jornada de vaga aquest dijous per exigir que les universitats equiparin els preus de la matrícula dels màsters amb els estudis de grau amb l'objectiu de garantir l'accés dels estudis a tota la població.

Amb la pancarta 'Sortim a guanyar la pública', els manifestants han avançat pel passeig de General Mendoza i posteriorment han anat pel carrer Migdia fins arribar davant de la Salle. Allà han omplert la façana d'adhesius i també han llançat ous de pintura negra. Mentrestant els estudiants cridaven responsabilitzant-los de la "privatització" de l'educació. Els cartells reivindicatius portaven escrits el missatge 'Aquí es vulnera el dret a l'educació'.

Després d'aquesta parada, el centenar d'estudiants s'han dirigit fins al carrer de Joan Maragall acompanyats de bombes de fum mentre cridaven "som estudiants i no mercaderies" i "no a la privatització". La mobilització ha tingut una segona parada davant de la botiga Massimo Dutti de Girona, on els estudiants han enganxat cartells a l'aparador acusant-los de contribuir a "la crisi educativa".

Finalment els estudiants s'han dirigit fins a la Delegació de la Generalitat a Girona on també han farcit la façana d'adhesius reivindicatius. Posteriorment, els portaveus del sindicat han llegit un manifest reivindicatiu.