El servei de la Universitat de Girona (UdG) destinat a promoure la diversitat de gènere s'ha adherit a la xarxa de centres del Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBI de la Generalitat de Catalunya. Així s'ha oficialitzat aquest dilluns amb la signatura d'un conveni entre la UdG i el Departament d'Afers Socials. La universitat gironina és la quarta catalana en signar aquest acord. La primera en fer-ho va ser la UPF i posteriorment la va seguir la UAB i la UdL. El rector de la UdG, Quim Salvi, ha recordat el "compromís irrenunciable" que té la universitat amb "la igualtat de gènere" i el foment dels drets LGTBI. Salvi ha recordat que el nou pla d'igualtat contempla diverses accions per treballar pel reconeixement de la diversitat sexual.

La Universitat de Girona estén els seus serveis per garantir la diversitat i igualtat de gènere amb el nou SAI LGTBI, un centre que s'adhereix a la xarxa de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un servei que serveix per denunciar casos de LGTBIfòbia, assessorar a persones a l'hora de fer diversos tràmits administratius i també fer accions per sensibilitzar sobre la diversitat sexual.

Aquest nou servei s'estrena coincidint amb el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. La UdG serà la quarta universitat catalana en oferir aquest servei, després que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ja hagi signat convenis similars amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de Lleida (UdL). La directora general d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya, Mireia Mata, ha avançat que properament s'hi sumaran moltes altres universitats catalanes amb l'objectiu d'implicar la comunitat educativa en la preservació dels drets LGTBI. Mata també ha recordat que la UdG és "molt activa" en la investigació i recerca d'aquest àmbit.

Per la seva banda, el rector de la UdG, Quim Salvi, ha recordat que la lluita per la igualtat de gènere forma part dels estatuts de la UdG i per això és "un compromís irrenunciable" per part de l'equip del rectorat. Salvi ha insistit en què el pla d'igualtat aprovat fa unes setmanes ja avançava diverses accions que serviran per garantir alguns dels drets LGTBI.

En aquest sentit, el rector ha detallat que estan treballant amb la gerència de la universitat per aconseguir que els formularis que es fan servir a la UdG inclogui "les persones que no se sentin identificades ni com a homes ni com a dones". Salvi ha garantit que la universitat també "trenca amb la binarització" perquè faciliten que els tràmits i gestions de la UdG tinguin en compte les famílies homoparentals i monoparentals.

Mireia Mata ha destacat que amb aquestes "innovacions" en la burocràcia, les universitats aconsegueixen dues coses. Per una banda, "garantir el dret" de les persones i famílies que no se senten identificades amb cap de les opcions sexuals binàries. Però per l'altra, també hi ha "un aprenentatge per part de tota la comunitat" que ajudarà a "obrir la ment" dels estudiants i també de treballadors.

El SAI de la UdG servirà per denunciar totes aquelles vulneracions de drets LGTBI que pateixi qualsevol estudiant, professor o treballador de la universitat. A més, també oferirà assessorament de qualsevol tipus. La directora del SAI, Montse Castro, ha destacat que ajudarà a les persones trans que, per exemple, vulguin canviar-se el nom de la targeta sanitària indicant a quin organisme ha d'anar i demanant-li hora si ho vol.

En aquest sentit, el conveni de col·laboració amb la Generalitat permet que el SAI vagi més enllà de les competències universitàries i es pugui treballar amb organismes locals, autonòmics i estatals. També oferiran acompanyament psicològic i moral a tot aquell qui ho demani.