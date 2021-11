La ministra de Justícia, Pilar Llop, ha instat la Generalitat a executar la sentència que l'obliga a garantir un 25% de les classes en castellà després que el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, hagi animat per carta els directors dels centres educatius a no acatar-la. Llop ha advertit que l'execució de la sentència no correspon a l'Executiu sinó al Tribunal Suprem. El conseller ha demanat per carta als directors dels centres educatius que no canviïn el seu projecte lingüístic docent: «Volem que continueu treballant exactament com fins ara».

Garanties del ministeri

El conseller González-Cambray ha assegurat tenir «garanties» que el Ministeri d'Educació no demanarà l'execució de la sentència. En declaracions a RAC1, Cambray ha explicat que la ministra d'Educació del Govern, Pilar Alegría, li va traslladar aquest dimarts que emplaçaran que es compleixi la nova llei d'educació estatal, la LOMLOE. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha organitzat parades als centres educatius per a aquest divendres en contra de la decisió del Tribunal Suprem. El sindicat ha fet una crida a desobeir aquesta decisió. El SEPC ha alertat que el català «corre perill» i demana no normalitzar els «atacs» cap a l'escola pública catalana. «Sense català no hi ha escola», ha defensat el sindicat.