El Departament d'Educació permetrà que professors de secundària facin classe a primària en les escoles concertades si és necessari per cobrir les baixes per la covid. La conselleria prepara una resolució perquè això sigui possible i podria estar a punt en unes 48 hores, segons ha explicat el conseller d'Educaicó, Josep Gonzàlez Cambray, a Catalunya Ràdio. La mesura també s'aplicaria en centres de titularitat del món local. En nou dies, Educació ha nomenat més de 8.000 substituts a l'escola pública. Cambray ha defensat el protocol que s'aplica a les escoles perquè garanteix màxima presencialitat i ofereix una "doble capa" de protecció. Tot i això, ha reconegut "disfuncions". Ha negat però que comporti discriminacions entre els alumnes.

El conseller ha recordat que es tracta d'un protocol sanitari i no educatiu i ha assegurat que l'objectiu sempre ha estat protegir la salut de la comunitat educativa i amb la màxima presencialitat.

El conseller ha reconegut que el moment actual és complicat i que està provocant "tensió" als centres educatius, però ha negat que hi hagi descontrol. Ha augurat que a finals de la setmana vinent es podria arribar al màxim d'incidència i començar a baixar. En tot cas, ha asseverat que no perilla el manteniment de les escoles obertes.

Ha reconegut que si es confinessin els grups des del primer positiu la gestió seria més fàcil i per això ha defensat el no fer-ho, o fer-ho a partir de cinc casos pel que fa a infantil i primària. Ha reconegut que tot plegat suposa una "sobrecarrega" en la gestió als centres educatius.

Cambray ha defensat també que Catalunya és l'única comunitat que fa tests d'antígens als contactes quan hi ha un positiu a la classe. Ha explicat que això està permetent detectar molts asimptomàtics, persones que durant els propers tres mesos no s'hauran de confinar perquè es consideraran immunitzades.

Sobre això, ha apuntat que el virus s'haurà de passar "si o si" i ha reconegut que el fet que la simptomatologia sigui més baixa en els infants ha tingut pes a l'hora de decidir els protocols i garantir la màxima presencialitat.

Nega discriminacions

D'altra banda, ha negat que el protocol impliqui una discriminació per als alumnes segons el seu estat vacunal, com sostenen un grup de famílies que han anunciat una demanda contra el Departament. Ha defensat que el que es fa és aplicar un protocol sanitari, que és d'obligat compliment, i ha insistit que el fet que un no vacunat hagi de fer quarantena és per protecció seva "però sobretot per a la resta de companys".

En tot cas, ha fet una crida a la vacunació, ja que ha defensat que si bé no és una garantia contra el contagi sí que ho és pel que fa a que el virus passi de forma més lleu.

De la seva banda, la directora general de Professorat, Dolors Collell, ha negat les xifres d'USTEC que afirma que un 30% dels nomenaments de professors queden sense cobrir. En declaracions a TV3, ha assegurat que si alguna baixa queda sense cobrir a través del nomenament continuen les gestions per cobrir-la i, en tot cas, torna a sortir la plaça l'endemà. Collell ha explicat que els nomenaments diaris es mantindran fins que les xifres indiquin que és necessari.

Ha respost a la concertada que no és possible autoritzar que alumnes d'últim curs de carrera puguin donar classe i ha recordat que Salut ha pogut fer servir aquesta figura perquè tenia base jurídica per fer-ho. Tant ella com Cambray han dit però que s'estan fent totes les flexibilitzacions possibles per garantir cobrir totes les baixes curtes i per això s'habilitarà que els professors de secundària pugui fer classe a primària.

2.759 nomenaments aquesta setmana

Aquesta setmana, Educació ha fet 2.759 nomenaments: 945 dilluns, 1.108 dimarts i 706 dimecres. Així, des del 7 de gener fins aquest dimecres se n'han fet 8.020.

Pel que fa a la distribució territorial, on més se n'han fet és als serveis territorials del Vallès Occidental (370), seguits dels del Maresme-Vallès Oriental (365), Girona (336), Baix Llobregat (324), Barcelona Comarques (302), Consorci d'Educació de Barcelona (267), Tarragona (259), Lleida (217), Catalunya Central (215) i Terres de l'Ebre (104).