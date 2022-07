L'anhel d'estudiar Medicina continua marcant les notes de tall d'accés a la universitat i amb l'excepció del doble grau en Física i Matemàtiques, que té molt poques places tant a la UAB com a la UB, els graus en Medicina ocupen la llista de les notes més altes d'aquest 2022. Incloent a la UdG on, un any més, Medicina torna a ser la nota més alta amb un 12,848. Encara lluny del que es necessita per aconseguir una de les vint places per fer Física i Matemàtiques a l'Autònoma (13,356), però poc per sota del que es necessita per fer Medicina en altres universitats catalanes.

Pel que fa a la Universitat de Girona, la nota de tall més alta torna a ser Medicina amb un 12,848 mentre que en carreres com el doble grau en Biotecnologia i Biologia (11,410), Enginyeria Biomèdica (11,067) i Biotecnologia (11,042) també superen l'onze. A molt poc d'arribar-hi hi ha Infermeria (10.980). Just per sota queden dos dels dobles graus amb Administració i Direcció d'Empreses: 10,830 combinat amb Dret i 10,782 amb Economia (el tercer, ADE amb Enginyeria en Tecnologies Industrials té un nota de tall de 10.280). Per sobre del deu, a la UdG també hi ha carreres com Biologia (10,476), Biologia amb Ciències Ambientals (10,350), Criminologia i Dret (10,066) i Psicologia (10,028). De moment, ja hi ha 4.800 estudiants que tenen assignada una plaça en primera opció per estudiar a la UdG el proper curs. A la resta d'universitats catalanes són 11.901 a la UB, 9.818 a la UAB, 6.623 a la UPC, 3.970 a la UPF, 2.946 a la UdL, 3.782 a la URV, i 2.876 a la UVIC. A Catalunya, com en els darrers anys, la nota més alta és el doble grau en Física i Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb un 13,536. El mateix doble grau, però a la Universitat de Barcelona (UB), se situa com la segona nota més alta amb un 13,453. Ambdós estudis tenen molta demanda i ofereixen poques places, fet que dispara la nota d'accés. La tercera nota de tall més alta és pel grau en Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb un 13,254. La segueixen el grau en Medicina de la UB amb un 13,240 i el doble grau en Enginyeria informàtica i Matemàtiques de la UB amb un 13,118. La següent taula interactiva recull les notes de tall dels estudis del pròxim curs a les universitats catalanes.