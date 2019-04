Els polítics presos podran participar en el tancament de la campanya

La Junta Electoral Central (JEC) ha autoritzat els polítics presos pel procés independentista a participar mitjançant videoconferència en els actes de tancament de campanya que han programat per a demà ERC i JxCat. En diferents acords, l'organisme arbitral atén les peticions d'aquestes dues formacions i determina com han de repartir-se els candidats que es troben a la presó madrilenya de Soto del Real per utilitzar la sala de videoconferències del centre.

Així, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, que concorre al Congrés com a número u per Barcelona, i l'exconseller Raül Romeva, que es presenta per al Senat, podran intervenir en els mítings organitzats per la seva organització entre les set i dos quarts de vuit, mentre que la següent mitja hora es reserva perquè facin el mateix els caps de cartell de JxCat per Barcelona, Jordi Sànchez; Lleida, Jordi Turull, i Tarragona, Josep Rull.

Per contra, l'organisme arbitral ha denegat les peticions perquè tots ells poguessin ser entrevistats per via telemàtica per diverses televisions durant el matí de l'últim dia de campanya, perquè, segons va informar la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, aquell matí la sala de videoconferències està reservada. Finalment, la JEC ha decidit sol·licitar a Institucions Penitenciàries un informe sobre la viabilitat que Junqueras i Romeva puguin ser entrevistats per ràdio durant el matí del dia 26.