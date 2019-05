El PSOE treu un senador al PP a Segòvia en detectar-se una irregularitat

El PSOE li ha arrabassat un senador al PP a Segòvia, fet pel qual cosa tots dos partits obtindrien dos representants cada un a la cambra alta, després de detectar-se que no s'havia bolcat el resultat d'una de les taules de la capital segoviana.

Un cop fet l'escrutini definitiu de les eleccions al Senat, a la Junta Electoral Provincial de Segòvia es va detectat que a l'escrutini provisional realitzat a la nit de diumenge no s'havia bolcat el resultat d'una de les taules de la capital segoviana. Un cop sumats aquests vots, segons el resultat definitiu que recull l'acta, el socialista Jesús Javier Lucía, que va aconseguir 24.761 suports, arrabassaria l'escó al popular José Luis Sanz Merino per una diferència de 29 vots, ja que aquest darrer va obtenir 24.732 sufragis.

Paral·lelament, el PSOE ha aconseguit mantenir després del recompte del vot estranger el seu tercer diputat per la província de Saragossa, un escó molt disputat amb Ciutadans durant la nit de diumenge. La formació taronja va aconseguir durant alguns minuts aquest escó per després quedar-se a 77 vots d'obtenir-lo. Del total de vots dels saragossans a l'estranger, 751 van ser per al PSOE i 527 per a Ciutadans.