El PP acusa els rectors d'incentivar els alumnes a ser «agents revolucionaris»

El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, va augurar ahir des de Figueres uns mesos «molt complicats» en relació amb l'actual situació política i social, però va assegurar que la democràcia i la convivència «prevaldran» a Catalunya malgrat que «no serà fàcil ni immediat». Fernández, que va participar a la capital alt-empordanesa en el tancament de campanya del partit a les comarques de Girona, va lamentar haver encertat quan va dir que hi havia una «batasunització» de la política catalana. «Aleshores em van caure moltes crítiques, però n'estava convençut», va assenyalar. El líder del PP també va carregar contra els rectors d'algunes universitats, a qui va acusar d'haver incentivat els alumnes a ser «agents revolucionaris», i va denunciar que els han ofert aprovar sense fer l'examen.

La capital de l'Alt Empordà va ser la ciutat escollida pels populars per fer un acte on Fernández va estar acompanyat per la candidata al Senat, la figuerenca Maria Àngels Olmedo, i el candidat al Congrés, Alberto Mas Vilá. El líder del PPC va lamentar la situació «tan complicada» que viu Catalunya des d'un punt de vista social i polític, però va assegurar que l'independentisme «ha trencat Catalunya però no ha trencat Espanya».

Fernández va augurar uns mesos «molt desagradables» però va voler transmetre un «missatge d'esperança» al centenar de militants i afiliats que van assistir a l'acte. «La democràcia, la convivència i l'ordre a Catalunya prevaldran», va garantir. Això sí, Fernández va advertir que «no serà ni fàcil ni immediat». De fet, el dirigent popular va recordar que fa un temps li van «caure crítiques» quan va considerar que la política catalana s'estava «batasunitzant». «Lamentablement tenia raó», va assenyalar.

Un dels motius de la situació de «conflicte» que es viu a Catalunya Fernández l'atribueix als estudiants que s'han «convertit» en «agents revolucionaris». En aquest sentit, el líder popular en va fer responsables els rectors de les universitats públiques que han aprovat formes alternatives per fer compatible l'avaluació amb el dret a manifestació. Fernández va denunciar que se'ls ha ofert aprovar les assignatures «encara que no vagin a examen» i que se'ls ha incentivat a «no anar a classe».

Tant Fernández com el candidat gironí, Alberto Mas Vilá, i Maria Àngels Olmedo van demanar «concentrar el vot de la dreta» en el PP. Más Vilá va considerar que dividir el vot a Ciutadans i Vox «no serveix per a res» i va confiar a poder ser escollit diputat per reivindicar les «necessitats reals» de la demarcació. En aquest sentit, es va referir a obres clau com el desdoblament de la carretera Nacional II.