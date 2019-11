Pacte PSOE-PP: «Fes que no passi»

Unides Podem va difondre ahir un nou vídeo de campanya en el qual, amb format de còmic, repassa com van ser les negociacions amb el PSOE i el gir a la dreta de Pedro Sánchez, i li dona la volta al lema de campanya dels socialistes per al 28-A per alertar d'un possible acord d'investidura dels dos grans partits: «Fes que no passi». Segons apuntava el compte oficial de Twitter del partit, l'objectiu és explicar «el pla de Pedro Sánchez per pactar amb la dreta i fer retallades als de baix quan arribi la recessió».