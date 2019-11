JxCat manté els dos diputats i torna a estendre la mà a les forces independentistes

Satisfacció al local on JxCat va seguir la jornada electoral a Girona, que va servir per consolidar els dos diputats a la província. Les primeres paraules de la cap de llista, Mariona Illamola, van ser d'agraïment a tots els qui havien fet possible el resultat, així com el suport i ajut del PDeCAT. Illamola, que va citar que la candidatura era de fet «la llista del president» va aparèixer amb cartells del cap de llista al Senat, Jami Matamala, que està a Bèlgica i del que havia de ser el número 1 de la llista al Congrés, Joaquim Forn, que és a la presó.

Illamola va recordar les paraules de la candidata del partit a Catalunya, Laura Borràs de mantenir «la mà estesa a les forces independentistes per tenir una postura comuna al Congrés per defensar els interessos del país, de Catalunya, l'amnistia dels presos polítics i l'amnistia per als exiliats i per trobar una solució política», així com per «defensar tots els interessos de les comarques gironines».

La nova diputada va exposar que «quants més diputats defensin la independència de Catalunya millor perquè podrem pressionar més». I va assegurar que la campanya s'havia fet «en unes condicions molt excepcionals perquè vam fer unes eleccions a l'abril i per la incapacitat del candidat més votat en el seu moment de formar govern s'han hagut de repetir les eleccions. A veure si ara seran capaços de negociar perquè la ciutadania està cansada de votar». Va insistir en el fet que la campanya havia estat «complicada perquè el nostre cap de llista a Girona, en Joaquim Forn, ens el van inhabilitar a pocs dies de la campanya».

El que finalment ha estat el número 2 de la llista de JxCat i que repeteix com a diputat, Sergi Miquel, va assegurar que encara no han «tocat sostre» i es va mostrar convençut que seguiran anant «cap amunt» i va recordar que han augmentat en número de vots. No obsatant, sí que va deixar clar és que s'haurà d'analitzar. «El que s'haurà d'analitzar és si la disgregació de vot en les tres forces independentistes ha tingut un impacte en la pèrdua d'un diputat independentista. Perquè fins ara eren cinc i ara seran quatre. Hi ha un procés de reflexió que s'ha de fer sobre com incrementant el vot podem perdre representació en clau independentista a Girona», va cloure.