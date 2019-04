«La localitat s'ha de beneficiar del que té i creure que té potencial»

És la primera vegada que Mia Ametller es presenta a unes eleccions i encapçala una llista política. Fins ara, no havia tingut cap vinculació amb el món de la política.

Per què ha decidit entrar en política i ser la candidata de Junts per Blanes?

Fins ara mai havia participat activament en la política, tot i que sempre havia exercit els meus drets fonamentals anant a votar o participant en manifestacions. Arran de l'1 d'octubre del 2017, això va canviar i em va donar més força i empenta per ser conscient que s'havia de fer alguna per no perdre aquests drets. Des del partit, em van proposar ser candidata a l'abril i em fa molta il·lusió poder-ho fer. Crec que si puc arribar a l'alcaldia, faré molt bona feina.

De les deu llistes que es presenten, només hi ha dues dones candidates. Creu que és un avantatge o el contrari?

Sempre diuen que a les municipals es vota a les persones i jo no he tingut mai conflictes amb ningú. I això son valors que no tenen a veure amb el gènere. Evidentment, ser dues dones és una característica més que ha de ser positiva i per altra banda, no és una cosa que condicioni molt. Crec que la gent ha de saber que vota i a qui vota. Tot i això, aquesta situació és una mica el reflex de la societat i penso que és part de la força que puc aportar. Que les dones podem arribar on sigui si ens ho proposem i que amb la meva aportació en aquests càrrecs on som minoritàries, podem empoderar-nos a nivell global.

Dirigeix una llar d'infants i és mestra d'una escola pública. Opina que calen millores en educació a Blanes?

M'agradaria que Blanes fos una ciutat educativa. Tenim escoles molt potents i amb pedagogies molt bones, però es pot millorar. L'educació està vivint un canvi revolucionari. A nivell municipal es poden crear sinergies perquè el poble es beneficiï del potencial dels docents i els alumnes, de les activitats que s'hi puguin fer. A més, cal oferir la possibilitat d'especialitzar-se amb cursos enfocats a persones com botiguers o gent que està buscant feina.

Vostè va viure i treballar a Noruega. Pensa que es pot implantar algun model positiu d'aquest país a Blanes?

Hi ha moltes coses que es poden implantar. Noruega és el país més democràtic del món, i hi ha molta transparència econòmica, que és una de les coses que s'hauria de poder implementar arreu del país. Els càrrecs electes no repeteixen sinó que hi ha relleu constant i hi ha moltes dones i això és una altra de les coses que es pot implementar. En educació, a Noruega és tot públic i l'escola privada que ofereix un servei pedagògic diferent, està subvencionada per l'Estat. Aquest és un dels canvis que m'agradaria implantar, perquè els serveis educatius privats també som necessaris. A més, cal aprofitar els espais verds per a la gent.

Si guanya, quin és el canvi més immediat que farà?

Que totes les infraestructures i serveis que té Blanes repercuteixin en el poble. És a dir, crear sinergies perquè el poble es beneficiï del que té i creure que té potencial, perquè moltes vegades no hi ha una bona gestió. Aquesta ha de ser més ràpida i més bona i que deixi de ser interdepartamental.

I quina seria la primera obra de nova construcció que faria?

Diverses. Creiem que calen pisos de lloguer social per a joves, però no hauria de ser d'obra nova perquè ja hi ha molts habitatges de Sareb o dels bancs. També creiem s'ha de desestacionalitzar el turisme i tenir-ne un de qualitat tot l'any. I caldria un bon hotel de quatre o cinc estrelles que obrís tot l'any. El problema que tenim ara, és que molts dels esdeveniments que es podrien fer aquí i generar beneficis pel poble es traslladen a Lloret i a Malgrat per l'allotjament. I això és una de les coses que s'ha d'erradicar immediatament.

Quin rival veuen més fort?

Partint de què vull guanyar i ser la llista més votada, estic disposada a negociar o pactar amb qualsevol partit que s'avingui a aquest pacte. El vot està molt fragmentat, però ara mateix penso en mi, en el meu equip, en el meu partit i en què sortim a guanyar.