El PSC presenta una llista «integradora» a Girona amb joves i noms rellevants del socialisme històric

El PSC ha presentat aquest dissabte la seva llista a la ciutat de Girona. Es tracta d'una candidatura "integradora" que formen persones joves amb altres noms rellevants del socialisme històric. Entre les novetats destaca la número sis, la que va ser regidora de Convergència i Unió, Isabel Muradàs, que ara va a les llistes socialistes.

La candidatura socialista combina noms joves i nous, com el de la número dos, l'experta en comerç internacional Bea Esporrín, amb altres socialistes històrics com Francesc Francisco Busquets, regidor, tinent d'alcalde i subdelegat del govern espanyol a Girona. La llista l'encapçala novament Sílvia Paneque amb la voluntat de mirar als barris i fer de Girona una ciutat "on hi pugui cabre tothom".

Paneque tindrà de número tres la historiadora Mònica Ferrer i com a quatre el biòleg Quim Ruhí. El cinquè de la candidatura és l'advocat Joan Antoni Balbín, que precedeix Muradàs. Un altre dels noms que destaquen de l'aposta de Paneque és el número vuit, el futbolista Àngel Martínez.

La número u dels socialistes a Girona ha destacat la capacitat de la llista de persones que l'acompanyen i ha reconegut les "mirades diferents" de tots els components de la candidatura. Paneque ha conclòs demanant que es dugui a terme aquest "tomb tan necessari" per Girona i ha assegurat que "ningú quedarà exclòs" del projecte que encapçala.