La conquesta del govern de Blanes enfrontarà deu formacions polítiques

El pròxim 26 de maig, el PSC de Blanes s'haurà d'enfrontar i vèncer nou partits més per poder mantenir una alcaldia que conserva des del 2011 i que des del 1979 ha conquerit en sis ocasions. I no ho tindrà fàcil tenint en compte el caos que ha imperat aquest darrer mandat, durant el qual els socialistes han patit la marxa dels seus socis de govern, CiU i ERC, i la dimissió del seu cap de llista i alcalde, Miquel Lupiáñez. Com ja va fer a mig mandat, les regnes del partit per optar a governar de nou, les ha pres el compositor i actual batlle, Mario Ros, qui optarà al càrrec acompanyat de Pepa Celaya, com a número 2, i aposta per un equip jove i renovat. No hi seran, però, els actuals regidors d'Hisenda i d'Educació, Nicolás Laguna i Blai Vinaixa.

Des de fa 40 anys, la pugna per l'alcaldia blanenca l'han disputat socialistes i convergents, obtenint la victòria a parts gairebé iguals. Una lluita històrica en la qual el 2015 s'hi va afegir amb força un tercer participant: ICV-EUiA. Els ecosocialistes, amb l'històric Joan Salmeron al capdavant, no van obtenir l'anhelada victòria per només 100 vots de diferència, però van aconseguir desplaçar CiU a una tercera posició. Tots tres partits van obtenir quatre regidors, això va provocar que el PSC -qui va perdre cinc regidors respecte el 2011- no pogués evitar els pactes per poder governar, almenys durant mig mandat, que va ser el que va durar l'acord amb els convergents i els republicans abans no es va quedar sol amb quatre regidors.

Junts per Blanes provarà de recuperar les posicions perdudes amb una candidata completament desconeguda: Mia Ametller. En cas d'aconseguir-ho, seria la segona dona en ocupar el càrrec d'alcaldessa de Blanes des de Dolors Oms (PSC), qui ho va fer durant 12 anys. Ametller substitueix a Quim Torrecillas, qui fa quatre anys va rellevar a l'exalcalde Josep Trias i que, ara, apareix com a primer suplent a la llista. De l'equip actual, només continua Joel Comas.

L'altre candidat fort, ICV-EUiA, ja no existeix com a tal, tot i que s'ha reconvertit en una nova formació: Blanes-En Comú Podem. La representa l'antic líder de Batega i regidor a l'oposició, Jordi Urgell, que porta com a número 2 a Rosa Aladern i com a 3 la regidora Marian Anguita. Salmeron tanca la llista com a número 21.

També repeteixen els actuals líders d'ERC, Cs, la CUP i El PP. Els republicans tornen a optar per Àngel Canosa, que en les darreres municipals va aconseguir tornar a entrar al consistori amb dos regidors, després de no obtenir cap representant el 2011. La formació taronja ha apostat de nou, i per tercera vegada, per Sergio Atalaya, que després de no obtenir prou vots el 2011, fa quatre anys va aconseguir dos edils.

Respecte a la CUP, la cara visible tornarà a ser la de Joan Rota, que ja ho va ser el 2011 i que va prendre el relleu de l'antic candidat, Jaume Pujades, l'octubre del 2017. En les darreres eleccions, la llista de la CUP va aconseguir entrar per primera vegada a l'Ajuntament de Blanes i ho va fer amb dos regidors. L'actual número 2 del partit, Laia Buixeda, tanca la llista, mentre que els antics edils, Jaume Pujadas i Clara Castrillo ocupen els llocs 10 i 11, respectivament. Pel que fa al PP, el seu únic regidor, Salvador Tordera, assumeix el repte de ser alcaldable per tercera vegada, tot i que a les últimes municipals va perdre dos representants dels tres que va obtenir fa vuit anys. Com a número 2 i 3 l'acompanyen dos germans: Manuel i Antonio Onieva.

I entre tots aquests adversaris ja coneguts, tres partits nous: l'APS, Vox i Unidos Sí. La primera, l'Agrupació Participativa Blanes, forma part dels Independents de la Selva (IDS) i presenta un programa municipalista encapçalat per l'empresari local, Javier Lozano. Vox, que participa per primera vegada en unes eleccions municipals, estarà liderat per Pedro Bayonas. Com a número 2 apareix Manuel Horrillo, qui el setembre passat va anunciar a través de les xarxes socials que es presentava com a candidat de Plataforma per Catalunya a Lloret de Mar. Aquest partit, però, posteriorment es va dissoldre, i ara, Horrillo, s'ha incoporat a la llista de Vox. Finalment, Elena Díaz, serà la candidata de Unidos Sí. Díaz i Ametller són les úniques dones que opten a l'alcaldia.