Budó acusa PP i Cs de «fer el ridícul» amb el recurs al TC contra Puigdemont

La consellera de Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, va acusar el PP i Cs de «fer el ridícul» amb el seu recurs davant el Tribunal Constitucional contra la candidatura de Carles Puigdemont, que finalment va ser rebutjat per l'Alt Tribunal. En una visita a Girona, la consellera Budó va criticar el PP i Ciutadans: «Suposo que han decidit que no poden continuar fent el ridícul, com han estat fent fins ara», va etzibar Budó.

Per part seva, Puigdemont es va compromtre a portar el conflicte català a l'agenda europea, i va avisar que «no hi haurà Esteban González Pons ni Javier Nart que ho puguin parar». «La Catalunya que no volen escoltar l'hauran d'escoltar sí o sí, i això tindrà una conseqüència inevitable: cap soldat de l'Estat que vulgui impedir-ho ho podrà aconseguir», va destacar per videoconferència en un míting a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada, i per això va demanar als 500 assistents que ajudin al fet que ell i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí siguin eurodiputats. Segons Puigdemont, han treballat des de Bèlgica en condicions molt difícils, fet pel qual va instar a fer possible que puguin ser a les institucions europees.