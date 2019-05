El PSC pretén millorar i incentivar el transport públic en autobús

El PSC de Girona vol millorar el transport públic en bus a la ciutat i augmentar la bonificació social per fer-lo accessible a tothom. L'alcaldable socialista, Sílvia Paneque, considera que cal aplicar mesures per facilitar i incentivar l'ús dels autobusos a la ciutat.

El PSC considera que «cal fer un estudi rigorós del funcionament, de les freqüències i recorreguts de les línies d'autobusos a la ciutat, que es van posar en funcionament fa dècades i s'haurien d'adaptar a la demanda i noves dinàmiques dels gironins i gironines», va indicar Paneque. «Volem un model de transport públic accessible a tothom i apostar per l'augment de la tarifació social basada en la capacitat econòmica de les persones i famílies més vulnerables per garantir-ne l'accés», va afegir.

A través d'aquest estudi, els socialistes volen tenir «una diagnosi acurada de l'estat actual i de les mancances del transport d'autobusos urbans públic i revertir alguns dels problemes o demandes que hi ha sobre l'actual model». Paneque considera molt necessari renovar la flota d'autobusos, i fer-ho amb vehicles 100% no contaminants, ja que explica que la «mitjana d'antiguitat supera els 12 anys i això comporta dificultats tant per als usuaris com per als treballadors».

L'alcaldable socialista també va explicar que volen «recuperar les línies que ara estan en mans d'empreses privades i tornar-les a gestionar públicament per oferir un servei més eficient i que no comporti cap molèstia per a l'usuari a final».