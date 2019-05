La candidata d'Esquerra a Figueres busca deixar enrere la ciutat dels 80

«Construir la Figueres del futur, deixant enrere la Figueres dels anys 80 i 90 on hi ha qui sembla que hi vol continuar vivint». Això és al que es compromet la candidata d'ERC de Figueres, Agnès Lladó, qui acompanyada del seu equip, la diputada Montse Bassa i la consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà va fer ahir l'acte central de campanya. La consellera va dir que «ara és el moment de donar suport a una Figueres republicana, una Figueres on les persones estiguin al mig de totes les decisions».

L'acte va ser seguit per unes dues-centes persones a la plaça Ramon Muntaner i 1 d'octubre de Figueres.

La candidata va fer una crida als votants. «Us necessitem a tots i totes per tal de guanyar el 26-M i rebel·lar-nos contra tots els responsables de la Figueres actual, una ciutat que necessita urgentment un canvi de rumb».

Agnès Lladó va apuntar que «entre altres mesures, diem Sí a una Figueres segura i cívica (amb més agents de la Guàrdia Urbana i fent complir les ordenances), una Figueres capaç de retenir el talent jove oferint-los oportunitats (formatives i laborals). En definitiva, una Figueres de i per a totes i totes».

Està convençuda que la ciutat demana a crits «la transformació social i econòmica».

Durant l'acte va intervenir també el número dos de la llista, Jesús Quiroga que ja va ser regidor a l'Ajuntament del 1999 al 2007 com a independent. Quiroga va assenyalar que «l'equip liderat per l'Agnès tenim experiència i capacitat de gestió» i va afirmar que personalment «he agafat un compromís total per treballar per la ciutat que m'estimo i fer-la avançar, allunyant-la de la complicada situació on es troba situada a hores d'ara».



Compromís per l'educació

Els acompanya a la llista Josep Alegrí al quart lloc. Durant l'acte va deixar sobre la taula un dels temes que s'arrosseguen des de fa anys. Va assegurar que «ningú en tingui cap dubte, des del primer dia que estiguem al govern posarem fil a l'agulla perquè, com diu tota la comunitat educativa de l'escola, el Carme Guasch sigui una escola de ciment». Des de la comunitat educativa justament han demanat als partits que vagin tots a l'una.

Va manifestar que «l'educació és un dels principals eixos de la nostra acció política perquè l'objectiu és fer la nostra ciutat més justa i equitativa» perquè considera que és en l'escola on es reflecteixen de manera més evident les situacions de desigualtat de la ciutat.