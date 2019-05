Noguer promet 100 places d'aparcament gratuït, habitatge social i un parc juvenil

Amb l'auditori Ateneu ple de gom a gom i amb una sala annexa habilitada, Miquel Noguer i el seu equip van fer ahir l'acte central de la campanya a Banyoles. Noguer va explicar que la setmana vinent completaran el porta a porta visitant quasi 8.000 habitatges de la ciutat, barri per barri, presentant el model de ciutat per viure i el «compromís de tota la candidatura amb la ciutat i el país».

Noguer va anunciar el seu compromís per als primers 100 dies de govern, realitzar tres actuacions compromeses en el programa electoral: la creació de 100 places d'aparcament gratuït a la zona nord, l'adquisició d'habitatge social i la creació del nou parc juvenil a la zona de la Draga. El candidat també va recordar que el seu model i el de Junts per Catalunya Banyoles es basa en tres eixos: «escoltar, actuar i complir el programa electoral». Noguer també va demanar concentrar el vot a Junts per Catalunya, tant a Banyoles com a la llista de Carles Puigdemont a les europees.

Per la seva banda, Artur Mas va alertar que en el cas de Banyoles, on es presenten quatre llistes, cal tenir en compte que els altres tres grups poden pactar per fer fora el guanyador i per això «cal una mobilització clara en vots per la candidatura de Junts per Catalunya fins aconseguir que la Gemma Feixas -la número 9 de la llista- entri com a regidora». Per la seva part, Carles Puigdemont, que va intervenir per videoconferència, va apel·lar a la força de la gent de Banyoles «per donar la victòria a Miquel Noguer i el seu equip», i també la victòria a la seva candidatura en les eleccions europees tot assegurant que lluita per la democràcia europea «comença als carrers dels pobles de Catalunya».

Artur Mas i Miquel Noguer van fer també una trobada amb una trentena de joves banyolins, on van poder parlar de diferents inquietuds i intercanviar punts de vista sobre el model de ciutat que defensa Junts per Catalunya a Banyoles.